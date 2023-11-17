Украину — в НАТО, но не всю. Почему не стоит отвергать идею экс-генсека Расмуссена

План Расмуссена относительно членства Украины в НАТО: как нам к нему относиться?

И в Украине, и за рубежом началась дискуссия относительно плана бывшего генсека НАТО Расмуссена относительно специфического формата членства Украины в НАТО.

На самом деле, речь идет не о плане, а об идее Расмуссена, которую изложил в своей колонке Patrick Wintour, редактор по вопросам дипломатии газеты The Guardian. Суть этой идеи заключается в следующем: Украину надо пригласить в НАТО уже на следующем саммите Североатлантического Альянса в США в 2024 году, а дальше принять в НАТО, но таким образом, чтобы статья 5 Договора о НАТО (о коллективной обороне) распространялась только на те территории, которые будет контролировать украинское правительство. Расмуссен также приводит пример с прецедентом ФРГ, которую приняли в НАТО в 1955 году, хотя Германия тогда была разъединена. И статья 5 Договора о НАТО распространялась только на тогдашнюю территорию ФРГ.

Отмечу, что даже не Расмуссен является автором этой идеи. Еще в январе текущего года ее высказал Генри Кисинджер. Далее эту идею многие повторяли в разных вариациях и с разными толкованиями, иногда очень искаженными.

В Украине на эту идею отреагировали преимущественно критически, и в Офисе Президента Украины, и в экспертной среде. Но критики Расмуссена видят в его предложениях или поддержку замораживания конфликта между Россией и Украиной, или идею "мир в обмен на отказ от оккупированных территорий", что, на самом деле, не соответствует позиции экс-генсека НАТО. Предложения Расмуссена — это не план мира, как некоторые считают. Россия на такие условия мира не согласится. Это скорее предлагается как предохранитель против повторения войны, и Расмуссен как раз рассматривает этот план как гарантию безопасности для Украины на ближайшее будущее. У Расмуссена это точно не обмен оккупированных украинских территорий на членство в НАТО, скорее, он акцентирует внимание на том, что Украину надо принять в НАТО как можно скорее, даже если не все оккупированные территории будут освобождены. Поэтому он и приводит аналогию с ФРГ.

Генри Киссинджер — настоящий автор идеи

Идея Киссинджера и Расмуссена является креативной и нестандартной. Но я успокою критиков экс-генсека НАТО. Пока что (в ближайшей перспективе) практическая реализация этой идеи представляется маловероятной. На юбилейном саммите НАТО в США в следующем году нас не могут принять одномоментно. Максимум, что возможно — приглашение на вступление в НАТО, и то с открытой датой. А потом каждая страна НАТО должна дать свое согласие на наше членство в Североатлантическом Альянсе. И мы знаем как минимум одну страну, которая точно не даст такого согласия. Это — Венгрия. Во всяком случае, пока у власти Орбан. Также надо понимать, что пока идет нынешняя война, нас не будут принимать в НАТО. Позиция США и большинства других влиятельных членов Альянса — избегать прямого военного столкновения с Россией, чтобы не допустить ядерной войны.

Я не исключаю, что идею Расмуссена в конце концов начнут рассматривать. И я считаю, что нам не стоит ее категорически отвергать. Ее главный плюс для нас — возможность вступления в НАТО, даже если не все оккупированные украинские территории будут освобождены. Но в процессе реализации этой идеи мы должны принципиально настаивать, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими, и сохраняет за собой право на освобождение этих территорий при благоприятных обстоятельствах. Если возникнут такие обстоятельства, то мы это можем сделать и сами, без помощи НАТО.

Как на эту идею будут реагировать в Кремле? С очень высокой вероятностью реакция России будет негативной. Для путинского режима недопустима любая форма членства Украины в НАТО. Собственно, именно перспектива членства Украины в НАТО (даже условно теоретическая) была одной из главных причин вторжения России в Украину. Территориальные претензии РФ на "новые территории" появились позже, когда провалились главные цели российской войны против Украины. Захваченные в Украине территории Кремль и так не будет отдавать добровольно. Он и обсуждать это не будет, как не обсуждал тему Крыма. А вот по членству Украины в НАТО Россия выставляла и будет выставлять ультиматумы и нам, и Западу.

Многие считают неслучайным, что "план Расмуссена" появился именно в условиях нынешней военно-политической ситуации. На самом деле, эта идея появилась не сейчас. Киссинджер предложил свою идею еще в январе текущего года. Расмуссен высказывал аналогию Украины с ФРГ еще до Вильнюсского саммита НАТО.

Сейчас поиск различных компромиссных вариантов активизировался потому, что стало очевидно, что война перешла в позиционный формат и затягивается на неопределенный срок, а сценарии ее завершения могут быть разными. Поэтому Западу надо определиться со своей стратегией в отношении Украины. Расмуссен предлагает свой вариант такой стратегии, в котором он делает акцент на быстром принятии Украины в НАТО, что гарантирует нам системную поддержку в сфере безопасности на будущее.

Расмуссен как раз выступает как наш союзник и сторонник членства Украины в НАТО. Нам может не нравиться, что он (как и многие на Западе) не уверен в полной нашей победе. Но может так случиться, что завтра и послезавтра таких (и даже больших) скептиков на Западе может стать гораздо больше, учитывая риски затягивания позиционной войны и колебания политической конъюнктуры в США и некоторых других западных странах. Поэтому Расмуссен и предлагает не терять время, сделать шаг навстречу Украине уже сейчас. Иначе может случиться, что мы потеряем (хотя бы частично) поддержку Запада (или части западных стран), и не получим ни полного освобождения оккупированных территорий (в ближайшей перспективе), ни членства в НАТО. Условно говоря, он предлагает синицу в руках (быстрое членство Украины в НАТО), не отказываясь от журавля в небе (освобождение всех оккупированных территорий), но откладывая эту цель на определенное время.

Мы стремимся и к полному освобождению всех оккупированных территорий, и членству в НАТО. На сегодня это идеальный, но далеко не быстрый сценарий. И то, и другое нам не гарантировано. Тем не менее, мы будем бороться за обе цели. А дальше все зависит от обстоятельств. И если будет возможность сначала реализовать только одну цель (не отказываясь от другой), то этим, по моему мнению, надо воспользоваться.

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