Оператор лопаты и автомата. Почему пехотинец остается самой важной специальностью в армии

Важнейшая специальность в армии — пехотинец, который играет со смертью ежесекундно в грязных траншеях, среди холода и жары. По мнению военного корреспондента Юрия Бутусова , так считают все, кто видел войну собственными глазами, и поэтому пехоту надо беречь

Командующие думают, что самая важная специальность — оператор HIMARS и F-16.

Генералы думают, что самая важная специальность — боец-штурмовик.

Комбриги думают, что самая важная специальность — оператор дрона и артиллерист.

Комбаты думают, что самая важная специальность — ротный.

Ротный, боец-штурмовик, оператор дрона, артиллерист, расчет HIMARS и F-16 думают, что самая важная специальность — пехотинец, который играет со смертью каждую секунду в грязных траншеях, среди холода и жары, насекомых и мышей, в сырых маленьких норах и блиндажах, чтобы закрепиться под огнем, носить все на себе, строить все своими руками, притягивать к себе большинство ударов, вынося на своих плечах опасную ношу.

Пехотинец думает, как бы выжить до следующей замены на позиции, как бы захватить себе трофейный покемон, как бы хоть раз траншею вырыла бы техника и подвезли бревна, и как бы получить справку об акубаротравме со своей ротой и отдохнуть хоть пару недель. А еще думает, что тот, кто никогда не держал полностью скошенную обломками посадку под корректируемым огнем артиллерии, дронов, авиации, ракет, и не вступал в ближний бой, не понимает природу войны на истощение, в которой самая дорогая специальность — оператор лопаты и автомата.

Сохранение пехоты — это основная ресурсная и тактическая цель современной войны, вокруг пехотного стрежня нужно концентрировать военные технологии, закупку техники, менять тактику и организационную структуру всех других также важных родов войск, порядок применения. Этого не происходит, к сожалению.

Время добровольческой пехоты, которая сама рвалась в маневренные бои на танки с гранатометами, прошло, но в позиционной войне потребность в качественной пехоте обострилась.

Пехота, чтобы сохраниться, должна стать самым привилегированным родом войск, настоящим стержнем. Это не вопрос гуманизма — это ключевой вопрос военной логистики и государственной экономики, цену войны надо просчитывать. Сохранение жизни пехоты должно стать целью оборонного планирования, это первое условие для победы в длительной войне на истощение. Пока такое понимание не дойдет до высшего руководства, конца войне не будет, и правильного планирования тоже не будет.

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