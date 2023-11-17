Нужны "желтые" тревоги. Как вернуть здравый смысл в протокол безопасности

Бюрократия против здравого смысла.

Вопрос "что делать с воздушными тревогами во время полетов МИГов" — это же вопрос как раз противостояния здравого смысла и бюрократии, а уже потом вопрос вреда экономике, который наносится из-за постоянных остановок транспорта и перерывов в работе государственных учреждений. Потому что с одной стороны, есть бюрократы, которые пытаются минимизировать свою ответственность. И для бюрократа это абсолютно естественно. Потому что если что, потом именно к нему придет ГБР, следователям которого нужно выполнять план. И поэтому бюрократы делают все, чтобы не нести ответственность. И им легче "не делать ничего, чем делать что-то, за что может прилететь". То есть лучше остановить работу общественного транспорта, потому что если прилетит в троллейбус, который едет, то это будет ответственность конкретного бюрократа. А если на улицу, где стоят люди, то это просто карма, божье провидение или не повезло.

С другой стороны, здравый смысл указывает на вероятности, напоминая, сколько раз за всю войну мы видели пуски из этих МИГов, и намекая, что парализовать всю страну из-за одной потенциальной ракеты как-то тупо. Тем более, когда это дорогая ракета, и ее очень берегут. Тем более, что от этого страдают люди, которые не могут добраться до места. Сходить в магазин. Попасть к чиновнику. Причем даже в городе, который прикрыт "Патриотами" и которому не так и страшны те ракеты. И да, это удар по экономике. И россияне это понимают, устраивая длинные полеты с дозаправками, действуя заодно и на нервную систему и так уставших украинцев.

Точный размер ущерба для экономики пока не посчитали, да и не факт, что посчитают. Однако вред точно есть. И чем дольше летают МИГи, тем больше возникает вопрос, что с этим надо что-то делать. И все обращают внимание на бюрократа, указывая ему на вероятности. Но для бюрократа это риск, и он никогда не пойдет на шаги, которые могут создать риски для него лично.

Поэтому такие запреты естественны. Нельзя обвинять бюрократа в том, что он бюрократ. Надо менять политики так, чтобы бюрократ не боялся принимать такое решение. То есть надо сделать изменения на самом высоком уровне и снять потенциальную ответственность с бюрократа. И тогда он охотно проявит тот самый здравый смысл.

Что надо делать? Очевидно, нужно диверсифицировать тревоги. Одно дело, когда что-то летит, неважно, "шахеды" или крылатые ракеты. Оно летит, и часто летит не одно, и поэтому угроза очевидна. И тогда мы можем иметь красный уровень воздушной тревоги. И тогда есть смысл включать ограничения.

Но если мы имеем только риск пуска, тем более, мы можем увидеть по истории полетов, что этот риск мизерный, то мы можем вводить сигнальную воздушную тревогу. Желтую. Как цвет светофора. Во время которого не надо останавливать работу транспорта и различных институтов. И чтобы не случилось во время этой желтой тревоги, бюрократ не должен нести ответственность. Да, есть отдельная история со школами и детскими садами. Но если останавливается обучение в школе, если решат, что для школы желтая тревога — это как для всех красная, то вред для экономики будет минимальный. И это может быть исключением. Как и для военных объектов. Потому что поведение людей, которые точно являются потенциальной целью, даже для "кинжалов", точно должно отличаться от поведения гражданских.

Кто должен принять такое решение? Политики. Это будет исключительное политическое решение. Которое, действительно, однажды может привести к ситуации, когда ракета полетит и кто-то пострадает. Но это работа политиков. Принимать ответственные тяжелые решения. И часто выбирать между плохим и очень плохим решением. Но хоть иногда быть и проводниками здравого смысла.

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