МиГи не должны решать, как жить Украине. Почему пора менять протокол воздушных тревог

Related video

Дорогая власть, пора менять, и менять радикально, протокол воздушных тревог.

Сейчас где-то летает один Миг-31, и по всей стране дети в школах не учатся, останавливаются производства, транспорт, как следствие, экономика в целом. Если Россия будет держать Миг-31 24 часа семь дней в неделю, то у нас будет тревога, которая закончится экономическим и организационным коллапсом.

99% украинцев игнорируют тревоги с Миг-31, потому что на уровне здравого смысла осознают реалистичность рисков. Давайте вернем здравый смысл в военную повседневность. Вместо того, чтобы каждый раз объявлять тревогу и парализовать экономику, нужно просто объявлять тревогу и тщательно отслеживать направление запуска ракеты. В случае запуска ракеты — давать алярм бежать в убежище на конкретном направлении.

Сидеть в убежищах приходится часа по три, пока МиГ летает Фото: Мария Бабенко

Ну согласитесь, тупо объявлять тревогу в Черновцах или Франковске, когда самолет летает в Брянской области. Угроза вероятна для Киева, но Киев, в принципе, хорошо закрыт сегодня. Потому гипотетически жертвы возможны, но при запуске 1-2 ракет — минимальны.

Дифференциация угроз по итогам ударов 23 ноября в прошлом году позволила нам пережить зиму, потому что энергетики разгружали мощности на направлении вероятных ударов, а не тотально все. Сейчас нужна такая же дифференциация на уровне всей экономики и государства. Нужно принять это решение, которое позволит не добить остатки экономики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.

Важно