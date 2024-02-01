В армию - свободных людей. Почему ВСУ нужны не крепостные, а мотивированные солдаты

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Мотивационная речь комбрига 118-бригады не оставляет сомнений, что маленький концлагерь проиграет войну большому концлагерю.

Поскольку главное преимущество Украины — мотивированные люди — компенсировало ресурсное преимущество России.

К концу второго года широкомасштабной войны с Россией правящий класс нивелировал мотивации людей, а теперь со всей туповатой откровенностью говорит им, что с демократией пора кончать и мы будем простреливать вам колени за лишние вопросы.

Собственно говоря, Путин давно это уже делает в России. Там убивают за лишние вопросы и сажают на десятки лет. Теперь вопрос: за что воюет этот откровенный комбриг? По ходу, за то же самое — за право иметь крепостных, которые безропотно выполняют любой приказ самодура. Так Россия именно потому полезла в Украину, поскольку давно выполняет прихоти самодура Путина. Поэтому ставка на модель маленького самодурства неизбежно приведет к его краху в борьбе с большим самодурством. Просто потому, что второе более ресурсное.

Разве мы хотим скопировать российское самодурство? Фото: КоммерсантЪ

Именно это постоянно происходило в истории Украины. Перманентный крах государственности Украины был обусловлен самодурством, которое измученное население рано или поздно приводило к мысли, что внешний завоеватель — меньшее зло, чем внутренние дебилы. Вот сейчас мы на всех парах летим на такую же стену. Украина имеет смысл, как полис свободных граждан, которые и встали на ее защиту 24 февраля и сломали все планы по завоеванию. И уж точно Украина не имеет никакого смысла, как маленький дурноватый концлагерь, где самодуры простреливают колени, кому захотят.

Кстати, очень хорошо, что эти откровения вылились накануне голосования за закон о мобилизации. Потому что иллюстрируют, что они будут вытворять, когда получат расширенные права.

А еще, это хороший повод отказывать в донатах 118-й бригаде ТРО, пока ее возглавляет самодур. Можно только представить, как он распоряжается жизнями подчиненных, если несет такое о гражданских. Собственно, стоит ли удивляться, что мобилизация проваливается. Она проваливается именно из-за таких командиров.

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