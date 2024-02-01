В армію — вільних людей. Чому ЗСУ потрібні не кріпаки, а мотивовані солдати

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Мотиваційна промова комбрига 118-бригади не залишає сумнівів, що маленький концтабір програє війну великому концтабору.

Оскільки головна перевага України — мотивовані люди — компенсувала ресурсну перевагу Росії.

До кінця другого року широкомасштабної війни з Росією правлячий клас нівелював мотивації людей, а тепер з усією тупуватою відвертістю говорить їм, що з демократією пора закінчувати і ми прострілюватимемо вам коліна за зайві запитання.

Власне кажучи, Путін давно це вже робить у Росії. Там убивають за зайві запитання і саджають на десятки років. Тепер питання: за що воює цей відвертий комбриг? Судячи з усього, за те ж саме — за право мати кріпаків, які покірно виконують будь-який наказ самодура. Так Росія саме тому полізла в Україну, оскільки давно виконує забаганки самодура Путіна. Тому ставка на модель маленького самодурства неминуче призведе до його краху в боротьбі з великим самодурством. Просто тому, що друге більш ресурсне.

Хіба ми хочемо скопіювати російське самодурство? Фото: КоммерсантЪ

Саме це постійно відбувалося в історії України. Перманентний крах державності України був зумовлений самодурством, яке змучене населення рано чи пізно приводило до думки, що зовнішній завойовник — менше зло, ніж внутрішні дебіли. Ось зараз ми на всіх парах летимо на таку саму стіну. Україна має сенс, як поліс вільних громадян, які і встали на її захист 24 лютого і зламали всі плани із завоювання. І вже точно Україна не має жодного сенсу, як маленький дурнуватий концтабір, де самодури прострілюють коліна, кому захочуть.

До речі, дуже добре, що ці одкровення вилилися напередодні голосування за закон про мобілізацію. Бо ілюструють, що вони будуть витворяти, коли отримають розширені права.

А ще, це хороший привід відмовляти в донатах 118-й бригаді ТРО, поки її очолює самодур. Можна тільки уявити, як він розпоряджається життями підлеглих, якщо несе таке про цивільних. Власне, чи варто дивуватися, що мобілізація провалюється. Вона провалюється саме через таких командирів.

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