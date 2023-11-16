МіГи не повинні вирішувати, як жити Україні. Чому час змінювати протокол повітряних тривог
Пора радикально змінювати протокол повітряних тривог, вважає політолог Юрій Романенко. На його погляд, неприпустимо, щоб кожен зліт МіГ-31 паралізував нормальне життя в Україні.
Дорога влада, настав час змінювати, і змінювати радикально, протокол повітряних тривог.
Зараз десь літає один Міг-31, і по всій країні діти в школах не вчаться, зупиняються виробництва, транспорт, як наслідок, економіка загалом. Якщо Росія буде тримати Міг-31 24 години сім днів на тиждень, то у нас буде тривога, яка закінчиться економічним і організаційним колапсом.
99% українців ігнорують тривоги з МіГ-31, тому що на рівні здорового глузду усвідомлюють реалістичність ризиків. Давайте повернемо здоровий глузд у воєнну повсякденність. Замість того, щоб щоразу оголошувати тривогу і паралізувати економіку, потрібно просто оголошувати тривогу і ретельно відстежувати напрямок запуску ракети. У разі запуску ракети — давати алярм бігти в сховище на конкретному напрямку.
Ну погодьтеся, тупо оголошувати тривогу в Чернівцях чи Франківську, коли літак літає в Брянській області. Загроза ймовірна для Києва, але Київ, у принципі, добре закритий сьогодні. Тому гіпотетично жертви можливі, але при запуску 1-2 ракет — мінімальні.
Диференціація загроз за підсумками ударів 23 листопада торік дала нам змогу пережити зиму, тому що енергетики розвантажували потужності на напрямку ймовірних ударів, а не тотально всі. Зараз потрібна така сама диференціація на рівні всієї економіки і держави. Потрібно ухвалити це рішення, яке дасть змогу не добити залишки економіки.
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