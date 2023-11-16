МіГи не повинні вирішувати, як жити Україні. Чому час змінювати протокол повітряних тривог

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Дорога влада, настав час змінювати, і змінювати радикально, протокол повітряних тривог.

Зараз десь літає один Міг-31, і по всій країні діти в школах не вчаться, зупиняються виробництва, транспорт, як наслідок, економіка загалом. Якщо Росія буде тримати Міг-31 24 години сім днів на тиждень, то у нас буде тривога, яка закінчиться економічним і організаційним колапсом.

99% українців ігнорують тривоги з МіГ-31, тому що на рівні здорового глузду усвідомлюють реалістичність ризиків. Давайте повернемо здоровий глузд у воєнну повсякденність. Замість того, щоб щоразу оголошувати тривогу і паралізувати економіку, потрібно просто оголошувати тривогу і ретельно відстежувати напрямок запуску ракети. У разі запуску ракети — давати алярм бігти в сховище на конкретному напрямку.

Сидіти в сховищах доводиться години по три, поки МіГ літає Фото: Марiя Бабенко

Ну погодьтеся, тупо оголошувати тривогу в Чернівцях чи Франківську, коли літак літає в Брянській області. Загроза ймовірна для Києва, але Київ, у принципі, добре закритий сьогодні. Тому гіпотетично жертви можливі, але при запуску 1-2 ракет — мінімальні.

Диференціація загроз за підсумками ударів 23 листопада торік дала нам змогу пережити зиму, тому що енергетики розвантажували потужності на напрямку ймовірних ударів, а не тотально всі. Зараз потрібна така сама диференціація на рівні всієї економіки і держави. Потрібно ухвалити це рішення, яке дасть змогу не добити залишки економіки.

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