"Мрії" та реальність українського оборонпрому

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КБ "Антонов" заявило, що добудує за 500 млн євро другу "Мрію". Причому в якомусь таємному місці. Ці ідіоти натякають, що це ще й в Україні. Враховуючи, що на Антонові довгі роки зливали секретну інфу росіянам, то ФСБ там, напевно, іржало, як коні, коли читало про ці секрети. Краще б ви у секретне місце напередодні війни перемістили "Мрію", коли цілому "гіганту" світового автопрому, що за останні шість років не виробив жодного літака, не вистачило мізків топменеджменту, щоб вивезти в ту саму Німеччину "гордість України".

Тепер про реалії, а не "мрії". Я б радив "Антонову" перестати мучитися бурхливою імітацією діяльності і нарешті збудувати хоча б один бойовий дрон. Ну, хоча б ту ж саму "Горлицю", яка вже скільки там років припадає пилом десь у цехах.

Тим більше якщо "Антонов" десь знайшов 500 млн євро, то нехай на ці гроші збудує десяток тисяч дронів на кшталт "Шахідів". Один примітивний "шахід" коштує 30 тисяч доларів. Якщо Україна пускатиме щодня 50 шахідів одночасно на один блок трансформаторів на якійсь електростанції в Росії, то за добу йтиме 1,5 млн доларів на один залп. Це означає, що до кінця зими вся європейська частина Росії була б без світла, ну або її значна частина. А ще без нафтопереробних заводів та багато чого ще. Навіть якщо один шахід із залпу в 50 штук долітатиме до цілі, то до кінця зими були б уражені десятки стратегічних цілей.

Причому Україні (або міфічним донорам "Антонова") на місяць це обходилося б у 45 млн доларів! Тобто 500 млн міфічних антонівських доларів, які ідіоти-розпилювачі хочуть витратити на нікому непотрібному пепелац, вистачить на рік активного закошмарювання Росії.

Антонівці, почніть нарешті ставити собі реалістичні цілі. Якби ви не були імпотентами і реально були б здатні це робити, то у вас не було б проблем із тим, що робити в умовах війни.

Але ви поводитесь так, ніби нічого не змінилося. Як і більшість нашого божевільного злодійкуватого і наскрізь прогнилого ВПК. Тому викликаєте сміх і ридання від того, на що перетворилося КБ, яке колись створювало чудові машини.

Норвегія оголосила, що продасть Румунії 32 винищувачі F-16 за 388 мільйонів євро. Наші горе-авіаконструктори з "Антонова" хочуть втюхати другий екземпляр "Мрії" за 500 млн євро. Ще раз. Половина країни сидить без світла, друга половина чекає прильоту на електростанції, що залишилися. 32 F-16 закрили б небо на раз два. І ми б ще на гроші, що залишилися, купили ракети класу "повітря-земля" і почали бити інфраструктуру в радіусі 300 км. Або збивали б Міг-31 із" Кинджалами" прямо над Білоруссю. Або закошмарили б залишки Чорноморського флоту у Криму разом із самим Кримом. Але у них, су*а, є "Мрія". І немає інстинкту самозбереження.

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