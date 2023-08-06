Запрет на выезд мужчинам на 3 года. Почему это вызовет социальный взрыв

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"Мы все про@бали, потому давайте введем крепостное право"

Лет 15 назад я писал, что когда у наших феодалов иссякнут все инструменты удержания людей, то они попытаются ввести новое крепостное право.

И вот вчера Вадим Денисенко пишет, что после войны нужно на три года закрыть выезд для мужчин. Ибо иначе мы не состоимся, как нация, потому что люди разбегутся. Так вот.

Мы не состоимся как нация, если мы тотальные провалы в государственном управлении будем компенсировать новым крепостным правом. Какая на фиг самая свободная страна в мире, если мы на годы ограничим свободы? Люди никуда не бежали бы, если бы наша власть во время войны строила ракеты, системы ПВО и танки, вместо прокладывания сотен километров плитки, высаживания итальянских сосен и прочего тупого и бесстыдного распила. Многие мужики хотят отсюда свалить, глядя на бесстыжую и наглую показную роскошь жизни военкомов, которые стали кастой феодалов, которые грабят бизнес и население.

Какие мотивации жить в Украине, когда после уничтожения значительного кластера энергетики власть полгода засаживает клумбы, но восстановлено только 1,9% уничтоженной генерации. Клоуны, как вы будете переживать зиму? Прикрывшись цветочками? Или вы думаете, если будет перемирие осенью, то не будет десятиградусного мороза? А если не повезет и недельку будет минус двадцать? А если будет минус двадцать и прилеты ракет? Почему население должно страдать из-за того, что вы не способны организовать элементарные процессы или жадны настолько, что будете потрошить Украину даже стоя на краю у гробовой доски?

Потому запрет на выезд мужчин еще на три года приведет не к спасению и нации, а к социальному взрыву такой силы, что Колиивщина 1768 года покажется детским садом. И вследствие этого Украина гарантировано рухнет. Что еще нужно будет сделать ради спасения власти обо@равшихся феодалов? Надеть браслеты всем мужчинам? Ввести панщину на три дня в неделю, чтоб феодалы могли и дальше покупать дворцы по 200 млн долларов во Франции? Запретить говорить о ситуации в стране в компании больше двух человек?

Вадим, ты точно уверен, что мы ведем борьбу за спокойствие феодалов? Великая освободительная война за право жить в несвободе? Да х@й там. Те, кто из власти это инициируют, окажутся на вилах быстрее, чем они могут себе представить.

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