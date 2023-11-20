Украинский суд для польских перевозчиков. Как снять блокаду границы

Украинское правосудие не может ничего сделать непосредственно с польскими перевозчиками, которые перекрывают границу. Но, отмечает юрист Вадим Володарский , может создать вокруг них обстановку, которая заставит их прекратить забастовку

Относительно акции польских перевозчиков по блокированию украинской границы наше государство заняло достаточно мягкую позицию, надеясь на переговоры. Не знаю, будут ли они эффективными. Не буду анализировать и польские внутриполитические причины этих событий. Процитирую лишь один из материалов на тему: "В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины говорят, что бастует лишь одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков. Причем протестующие — это водители грузовиков, которые работали на белорусском и российском рынках. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию."

Но давайте подумаем: есть ли у Украины способы борьбы за свои интересы в этой ситуации, не связанные с зависимостью от воли даже не польского государства, а небольшой группы людей, которая фактически взяла воюющую страну в заложники?

Очевидно, есть. И связана такая возможность, как ни странно, с уголовным преследованием участников акции.

Эта мысль является неочевидной, если не вспомнить положения ч. 1 ст. 8 УК Украины: "1. иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие уголовные правонарушения за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по этому Кодексу в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные настоящим Кодексом тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины."

Очевидно, что блокирование дорог на границе совершается против интересов как Украины, так и граждан Украины (и владельцев транспортного бизнеса, и обычных водителей). Как же такие действия могут быть квалифицированы?

Очевидной является ст.279 УК Украины, причем ее ч.3, по признаку последствий. Ведь и убытки блокирование границы причиняет многомиллионные, и наверняка уже можно найти людей, которым элементарно стало плохо в многодневной очереди на границе, то есть в результате действий блокировщиков причинен вред здоровью. (По крайней мере, по одному такому случаю были сообщения в СМИ.)

Также, поскольку эти действия направлены на то, чтобы сделать невозможным нормальную работу как транспортных предприятий, так и тех, чьи грузы доставляются, и то, что причинен большой ущерб, а также, что делается все это организованной группой лиц, напрашивается квалификация еще и по ч.3 ст.206 УК Украины.

Какие возможности может получить Украина в случае, если внесет сведения в ЕГР, и в результате будет расследоваться такое уголовное производство по этим фактам?

Смогут ли организаторы и участники быть привлечены к уголовной ответственности в Польше? Если мы обратимся к Договору между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, то увидим, что такая возможность сомнительна. Своих граждан государства для привлечения к ответственности другим странам не выдают (Украина тоже). Относительно привлечения к ответственности на территории Польши, то ч.1 ст.54 указанного Соглашения нам говорит: "1. каждая из Договаривающихся Сторон обязуется по ходатайству другой Договаривающейся Стороны осуществлять уголовное преследование своих граждан, а также иностранцев, имеющих место постоянного проживания на ее территории, подозреваемых в совершении преступления на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны."

Поскольку в нашем случае действия совершены на территории Польши, на первый взгляд, оснований для этого нет. Можно, конечно, "поиграть" с тем, что последствия наступили на территории Украины, но будем исходить из того, что польские власти Украины в привлечении этих людей к уголовной ответственности откажут.

Тогда что же мы получаем? Для понимания этого, нужно учесть, с кем мы имеем дело, и за что, собственно, они борются. А борются они фактически за то, чтобы занять рыночную нишу в перевозках, которую сейчас занимают украинские перевозчики.

За что борются польские перевозчики? Фото: Facebook

Так вот. В таком случае очевидно, что для всех водителей, участвующих в блокировании границы, въезд в Украину реально будет закрыт, причем на достаточно долгий срок, поскольку здесь они смогут быть привлечены к уголовной ответственности, если появятся в зоне досягаемости украинских правоохранительных органов. То есть, тем самым уже фактически лишается смысла сам протест. Причем, подчеркиваю, это касается не только и не столько организаторов, которые, возможно, в Украину и не собираются, а именно участников — водителей, для которых это является работой, и за возможность выполнять ее они таким образом "борются". Думаю, если не всех до одного, то по крайней мере значительную часть участников акции можно идентифицировать.

Мало того, в этом случае Украина будет иметь право объявить их в международный розыск. А в случае выезда из Польши в третьи страны участники блокировки будут рисковать оказаться под экстрадиционным арестом. Опять-таки, для водителей международных перевозок это будет означать фактически невозможность работать, не только на украинском, но и на других направлениях. В таком случае уже менее важно, выдадут их в конечном итоге Украине или нет. Главное, что сама такая перспектива каждому конкретному блокировщику в профессиональном смысле обойдется дороже, чем потенциальные выгоды даже в случае удовлетворения их требований (а такое удовлетворение практически невозможно, что они, наверное, понимают).

Этот путь является хорошим еще с одной точки зрения. Он нацелен не на официальных польских лиц или каких-то политических деятелей, которые могут стоять за всем этим, а непосредственно на исполнителей, которые наносят вред Украине и ее гражданам. Политические риски, в условиях, когда польские власти не хотят или не могут сами навести порядок и прекратить блокирование, минимальны.

Что касается моральной точки зрения... Я уже неоднократно писал о том, что те, кто блокируют дороги ради выполнения каких-то своих требований, по сути дела, исповедуют ту же логику, что и террористы, которые берут в заложники посторонних, непричастных к конфликту, людей, опять-таки, чтобы их требования были удовлетворены. Когда же это касается воюющей страны (и которую польские власти официально поддерживают, но порядок навести, в том числе и силовыми методами, "почему-то" не может или не хочет), — это двойная низость, которая, в свою очередь, Украиной может быть расценена как прямое пособничество врагу.

Очевидно, целесообразно не открывать уголовное производство сразу, а сначала донести до участников блокирования такой возможности и намерения, с подробным разъяснением, что это будет означать для них, именно для рядовых участников этих действий. И дать какое-то не очень длительное время на прекращение блокирования. Но, если это не будет сделано, то Украина будет иметь право как с юридической, так и с моральной и политической точек зрения принять именно такие меры, достаточно жесткие, но при этом такие, которые не зависят от воли польской стороны.

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