Разделы
Материалы
Мнения

Майдан — это марафон, а не спринт. 10 важных выводов к десятилетию Революции Достоинства

На Майдане 10 лет назад родилась новая Украина. С высоты нынешнего опыта аналитик Валерий Пекарь подводит итог этого грандиозного события в истории не только Украины, но и всего мира

Валерий Пекарь
Философ
Фото: Getty Images | Так рождалась новая Украина

10 лет Революции Достоинства.

Вот вам мои 10 тезисов.

  1. Майдан был рождением политической нации — по сути, новым рождением тысячелетней Украины, на этот раз как устойчивого современного государства. Евгений Глибовицкий говорит, что 1991 произошло лишь зачатие Украинского государства, все годы с 1991 до Революции Достоинства оно вынашивалось и на Майдане родилось.
  2. Революция Достоинства — это огромный геополитический разворот, и победа европейского вектора не была гарантирована. Если бы мы тогда проиграли, все бы очень быстро закончилось — и в культуре, и в государстве, и в экономике, во всех сферах господствовали бы россияне.
  3. Мы недооцениваем огромные изменения, произошедшие в обществе и государстве. Такие грандиозные сдвиги невидимы для человека, живущего в повседневном течении личного времени, потому что их масштаб слишком велик для человеческого восприятия.
  4. Завершение изменений требует поколения. Вспомним библейскую историю о 40 годах скитания по пустыне, пока не вырастет новое поколение, способное войти в обетованную землю.
  5. Революция независимости без войны за независимость не бывает. Мы думали, как-то обойдет, — не обошло. Потому что империи добровольно не отпускают. Особенно умирающие империи, которые не могут жить без наших смыслов.
  6. Россия была больше готова к Майдану, чем Украина, все ее ключевые политические и социальные силы. Поэтому поначалу Россия, казалось, выиграла больше, но впоследствии украинскому обществу удалось сломать этот тренд.
  7. Десять лет назад судьбу страны определило активное меньшинство. Активное меньшинство определяет направление, пассивное большинство определяет темп движения. Поэтому без гражданского просвещения, направленного на пассивное большинство, мы не обойдемся.
  8. Для многих Майдан стал инициацией — переходом к зрелости. Эти люди никогда не забудут тот опыт, даже если впоследствии было много других опытов. Массовая инициация — само по себе событие исторического масштаба.
  9. Это марафон, а не спринт. Спринтеры могут бежать эстафету: устал, передай другому. Нам обязательно надо добежать, а для этого нужны мечта (визия), стратегия и система.
  10. Будущее не определено заранее, оно в руках людей, в наших руках. Различные сценарии будущего — это лишь возможности, и от нас зависит, какая из них воплотится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник