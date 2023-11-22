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Майдан — это марафон, а не спринт. 10 важных выводов к десятилетию Революции Достоинства
На Майдане 10 лет назад родилась новая Украина. С высоты нынешнего опыта аналитик Валерий Пекарь подводит итог этого грандиозного события в истории не только Украины, но и всего мира
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10 лет Революции Достоинства.
Вот вам мои 10 тезисов.
- Майдан был рождением политической нации — по сути, новым рождением тысячелетней Украины, на этот раз как устойчивого современного государства. Евгений Глибовицкий говорит, что 1991 произошло лишь зачатие Украинского государства, все годы с 1991 до Революции Достоинства оно вынашивалось и на Майдане родилось.
- Революция Достоинства — это огромный геополитический разворот, и победа европейского вектора не была гарантирована. Если бы мы тогда проиграли, все бы очень быстро закончилось — и в культуре, и в государстве, и в экономике, во всех сферах господствовали бы россияне.
- Мы недооцениваем огромные изменения, произошедшие в обществе и государстве. Такие грандиозные сдвиги невидимы для человека, живущего в повседневном течении личного времени, потому что их масштаб слишком велик для человеческого восприятия.
- Завершение изменений требует поколения. Вспомним библейскую историю о 40 годах скитания по пустыне, пока не вырастет новое поколение, способное войти в обетованную землю.
- Революция независимости без войны за независимость не бывает. Мы думали, как-то обойдет, — не обошло. Потому что империи добровольно не отпускают. Особенно умирающие империи, которые не могут жить без наших смыслов.
- Россия была больше готова к Майдану, чем Украина, все ее ключевые политические и социальные силы. Поэтому поначалу Россия, казалось, выиграла больше, но впоследствии украинскому обществу удалось сломать этот тренд.
- Десять лет назад судьбу страны определило активное меньшинство. Активное меньшинство определяет направление, пассивное большинство определяет темп движения. Поэтому без гражданского просвещения, направленного на пассивное большинство, мы не обойдемся.
- Для многих Майдан стал инициацией — переходом к зрелости. Эти люди никогда не забудут тот опыт, даже если впоследствии было много других опытов. Массовая инициация — само по себе событие исторического масштаба.
- Это марафон, а не спринт. Спринтеры могут бежать эстафету: устал, передай другому. Нам обязательно надо добежать, а для этого нужны мечта (визия), стратегия и система.
- Будущее не определено заранее, оно в руках людей, в наших руках. Различные сценарии будущего — это лишь возможности, и от нас зависит, какая из них воплотится.
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