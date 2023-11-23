Украинские партии "съели" 527 миллионов. Кто должен финансировать политические объединения

С начала года на финансирование украинских партий из госбюджета израсходовано 527 миллионов гривен. Эксперт Игорь Попов спрашивает: правильно ли это? Нужен ли более адекватный источник таких средств?

За девять месяцев 2023 года на финансирование украинских политических партий выделено 527 миллионов гривен из 885 миллионов, предусмотренных бюджетом этого года. Партии не отчитывались о расходовании этих средств во время карантина и военного положения, однако сейчас отчет возобновлен. Эффективна ли действующая система государственного финансирования и достигла ли она своей заявленной цели — партии избавились от зависимости от олигархов и теперь в своей деятельности отвечают только перед избирателями?

Интересная реформа была проведена в Италии десять лет назад. Вместо прямого выделения средств из госбюджета, избиратель получил право ежегодно направлять 0,2% своего подоходного налога на финансирование любой партии по своему выбору. Если он не выбрал для себя партию, эти налоги просто поступают в государственный бюджет. Интересно, что в 2015 году только 1,1 миллиона избирателей из 41 миллиона плательщиков НДФЛ воспользовались таким правом. В последующие годы это количество несколько возросло, но подавляющее большинство избирателей не считают нужным отдавать свои налоги партиям. Конечно, партии этому не рады.

Нужно ли Украине оставить государственное финансирование таким, как есть, есть ли предложения по усовершенствованию системы?

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