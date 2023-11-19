Повышение стипендий в Украине в 2024 году: бюджет увеличен на полмиллиарда гривен

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, в МОН работают над тем, чтобы создать все условия для качественного развития высшего образования и новых возможностей для студентов.

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Стипендии украинских студентов могут повысить в следующем году, для этого в бюджете уже заложено увеличение финансирования на 500 млн гривен. Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Задача нашей команды – создать все условия для качественного развития высшего образования и новых возможностей для студентов. Сейчас мы уже инициировали ряд решений, чтобы приблизить украинскую систему высшего образования к европейским стандартам и предоставить больше свободы студентам", – написал Лисовой.

Министр сообщил, что по поручению Президента, в Минобразования изучают возможность повышения размера академических стипендий лучшим студентам.

"Также мы ищем решение проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности", – отметил Лисовой.

По словам министра, в бюджете на будущий год заложено увеличение финансирования стипендий и научной деятельности.

"В то же время в бюджете 2024 года увеличиваем финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен. Возросла сумма и на развитие научной деятельности в университетах – на эту цель заложили 801 миллион", – отметил Оксен Лисовой.

Глава Минобразования также добавил, что еще 500 миллионов из госбюджета выделено на создание 100 современных мастерских для профессионально-технических учебных заведений.

Академические стипендии в Украине выплачиваются по итогам сдачи сессии тем студентам, которые не имеют задолженностей и успешно закончили семестр. В зависимости от результатов экзаменов, студенты получают обычные или повышенные стипендии.

Напомним, заместитель главы МОН сообщил, что студентов, находящихся за границей, лишат стипендий. Михаил Винницкий отметил, что подобное решение позволит сэкономить средства и увеличить обеспечение тем, кто учится в Украине.

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