Грозят тотальные отключения. Как Украина провалила подготовку к отопительному сезону

Первые по-настоящему холодные дни показали неготовность украинской энергетики к отопительному сезону, полагает эксперт рынка Олег Попенко . Отсюда - его вывод: неминуемы тотальные отключения, когда похолодает еще сильнее

Как я и прогнозировал, мы полностью провалили подготовку к отопительному сезону.

Если при температуре "ноль-минус два" у нас дефицит электроэнергии, и при этом мы импортируем, и нам не хватает, значит, нет угля, а газом топить дорого.

Это значит, что капитальные ремонты блоков ТЭС в этом году никто не делал, а были только разговоры.

Это значит, что будут отключать при морозах "минус 8-10" по всей Украине.

И это без обстрелов. И здесь вся надежда на ПВО.

Если сегодня Держэнергонагляд собрался проверять состояние блоков, то у меня вопрос, что вы делали целый год?

Где отчет НКРЕКП по результатам проверки капитальных ремонтов блоков Центрэнерго?

И так по всем вопросам.

Но я вам гарантирую, что по прошествии нескольких месяцев нам скажут, что надо поднимать тарифы на рынке (РДН) и для населения, потому что энергетика убыточна…

И к сожалению, мало кто скажет, что энергетикой управляют долб…бы…

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