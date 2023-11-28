Авдеевка — не Бахмут. Чем отличаются две оборонительные операции и почему россиянам сейчас сложнее

Тяжелые бои под Авдеевкой продолжаются по всем направлениям. Но при этом, отмечает военный корреспондент Богдан Мирошников , ни одно из сел так называемой "линии жизни" россиянам взять так и не удалось — украинская оборона держится!

Авдеевка

Степное — продолжаются бои в восточной части поселка. Без изменений.

АКХЗ — тяжелые бои постоянно. Без успехов у врага.

Северное — враг смог продвинуться на 100 м на юго-запад от села.

Промзона на юго-востоке от города не контролируется нашими военными.

Оккупанту не дают закрепляться. С нашей стороны летит много всего, поэтому спокойной жизни у врага там не будет.

Фортификации, которые строились 8 лет, к сожалению, также не вечны. На 22-м месяце полномасштабки они на том участке не выдержали.

Фото: ISW

Дальше я пока не вижу перспектив у врага, чтобы сразу ворваться в сам город на южных окраинах.

По меньшей мере им нужна перегруппировка. А это время, которое сыграет в нашу пользу.

Они хотели взять Авдеевку за месяц, но имеют все шансы застрять надолго.

Вот те жизненно важные 10–12 км от Северного до Степного через Тоненькое и Ласточкино враг не может взять уже 1,5 месяца.

Кстати, в Бахмуте ширина фронта была намного больше, даже после потери светлодарского выступа. Там было несколько десятков км. Здесь — примерно в 2–3 раза меньше.

Более того, врагу достаточно пройти всего 10–12 км для окружения города.

Вот поэтому Бахмут и Авдеевка все же отличаются.

Как и тем, что враг более чем за 1,5 месяца не смог взять ни одно из сел "линии жизни".

Поэтому, когда на карте оно выглядит страшно, лучше доверьтесь тем, кто на местах.

Верьте в ВСУ!

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