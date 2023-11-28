Зачем Безуглой увольнение Залужного. Как нардеп перепутала два военных плана

Военному аналитику Константину Машовцу кажется, что депутат Марьяна Безуглая перепутала два военных плана. И потому требует от главкома Залужного то, что сама по должности обязана знать в первую очередь.

Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а мадам Безуглая, как-никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины с Планом обороны Украины...

Более того, они даже не знакомы со СТРУКТУРОЙ и ПРИНЦИПАМИ оборонного планирования в нашем государстве.

Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них является тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу ВСЕХ государственных институтов в этой области. Называется он Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

Тетя, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается в том — какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему.

Минобороны Украины могло бы ответить на некоторые вопросы Безуглой Фото: Минобороны Украины

Если мадам Безуглую интересует вопрос, "как именно планируется применять ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того, чтобы согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины, в части, которая ее касается, настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... то это меня наталкивает на мысль, что с ней явно "что-то не так".

Она — или "офанаревшая шпионка", или тотально некомпетентна в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе, выглядит, мягко говоря, немного странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает). Вариант с психическими отклонениями, я отбрасываю, потому что в "тырнете" фигурирует справка насчет ее полной адекватности в этой сфере.

Поэтому, после КМБ, я бы рекомендовал этой даме иногда почитывать "Армию — информ".

Там довольно полезные для наших народных депутатов по этой теме материалы размещают.

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