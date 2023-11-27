Есть ли у вас план, Валерий Федорович: что должен сказать Залужный парламенту

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Вообще, стратегические военные планы — это тайна, которая должна быть известна очень ограниченному кругу лиц.

По вполне понятным причинам — чем большее количество людей знает об этом плане, тем больше вероятность, что эта информация достанется врагу и он сможет подготовиться, чтобы нейтрализовать все наши усилия.

Именно поэтому для меня было странным, как у нас последний год разгонялась тема контрнаступления. Кто-то мне скажет, что это было очевидным решением, потому что нам надо освобождать свои территории. Надо, но в то же время даже для врага было очевидным, что у нас недостаточно средств для этого! Поэтому врага надо было убеждать, что мы хотим, но не имеем чем!!! Но у нас выбрали путь — эге-гей! Напролом на баррикады. Результат мы знаем.

Планы контрнаступления широко освещались — результаты всем известны Фото: Генштаб ВСУ

Какие из этого сделали выводы? Планы никто уже не озвучивает. Сейчас говорят о стратегической обороне, но мы же не знаем, что это значит.

И тут парламент, который, наверное, за последние 2 года не видел ни одного плана победы, просыпается и требует план.

И это требование парламента является очень странным, особенно в контексте последних событий. Когда у нас уже 2 депутата обвинили в работе на врага и это, вероятно, не конец. Когда в парламенте продолжает действовать целая фракция, которая ранее не скрывала свои симпатии к России.

Наверное, над этим никто не думал, потому что думать у нас не привыкли...

А если говорить вообще, то Залужный должен озвучивать не план, а необходимые для реализации этого плана средства!!!

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