Чи є у вас план, Валерію Федоровичу: що має сказати Залужний парламенту

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Взагалі, стратегічні військові плани — це таємниця, яка має бути відома дуже обмеженому колу осіб.

З цілком зрозумілих причин — що більша кількість людей знає про цей план, то більша вірогідність, що ця інформація дістанеться ворогу і він зможе підготуватись, щоб нейтралізувати всі наші зусилля.

Саме тому для мене було дивним, як в нас останній рік розганялась тема контрнаступу. Хтось мені скаже, що це було очевидним рішенням, бо нам треба звільняти свої території. Треба, але водночас навіть для ворога було очевидним, що в нас недостатньо засобів для цього! Тому ворога треба було переконувати, що ми хочемо, але не маємо чим!! Але в нас вибрали шлях — еге-гей! Напролом на барикади. Результат ми знаємо.

Плани контрнаступу широко висвітлювалися — результати всім відомі Фото: Генштаб ЗСУ

Які з цього зробили висновки? Плани ніхто вже не озвучує. Зараз кажуть про стратегічну оборону, але ми ж не знаємо, що це значить.

І тут парламент, який, напевно, за останні 2 роки не бачив жодного плану перемоги, просинається і вимагає план.

І ця вимога парламенту є дуже дивною, особливо в контексті останніх подій. Коли в нас уже 2 депутати звинуватили в роботі на ворога і це, вірогідно, не кінець. Коли в парламенті продовжує діяти ціла фракція, яка раніше не приховувала свої симпатії до Росії.

Напевно, над цим ніхто не думав, бо думати в нас не звикли…

А якщо говорити взагалі, то Залужний має озвучувати не план, а необхідні для реалізації цього плану засоби!!!

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