Россия шпионит за Украиной. Почему Запад продает Москве спутниковые снимки

Россия вывела на системный уровень покупку на Западе спутниковых снимков, через подставные фирмы, пишет военный обозреватель Александр Коваленко . Ему непонятно — как такое может происходить на второй год войны?

Россия вывела на системный уровень покупку спутниковых снимков, через подставные фирмы.

Осуществляется данный процесс через фирмы-прокладки, закупающие для нужд российских спецслужб и непосредственно МО РФ у частных компаний спутниковые снимки как территории Украины, так и других стран.

В частности, по имеющейся информации, такие данные от России получала террористическая группировка ХАМАС, через третьи лица, в частности — Иран.

Конечно, в контексте данной информации можно было бы съязвить, мол "великая космическая сверхдержава" ограничена в спутниковой группировке настолько, что обращается к частникам! Тем более, что буквально накануне, 25 ноября, была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту комплекс оптико-электронной разведки 14Ф156 "Раздан". "Раздан" относится к классу российских спутников оптико-электронной разведки "нового поколения", но собой он не пополняет имеющуюся "армию" спутников РФ, а заменяет спутники серии "Персона".

Россия запускает спутники, которые ей мало что дают Фото: РБК

По "Персоне" отдельная история, ведь всего их было запущено 3, но в настоящее время функционируют лишь два и то, один надо срочно заменять, а второй еще немного протянет. Поэтому, не совсем понятно, "Раздан" будет компенсировать потерянный 3-й спутник "Персона" или заменит тот который на последнем издохе из оставшихся двух?

Но речь не о том, а о том, что с 2022 регулярно поступает информация относительно активности связанных с Россией контор, чаще однодневок, но не всегда, скупающих спутниковые снимки. Понятное дело, что компанию-однодневку сложно привлечь к ответственности и отследить, но продают им эти данные отнюдь не мальчики с шарашкиной конторы, а крупные, зарегистрированные и действующие в поле западного законодательства компании.

В общем, вопрос к партнерам весьма и весьма недвусмысленный. Подходит к концу 2023-й год…🤔

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