Год освобождения юга Украины. Как может развиваться война в 2024-м

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Полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало самой масштабной интервенцией в Европе со времен Второй мировой войны. Ни один другой региональный конфликт или война на территории Европы не был столь масштабным и непредсказуемым в развитии событий. И прошлый 2022-й, и 2023 год это только доказывают.

В феврале 2022 года западная аналитическая среда утверждала, что Украина не продержится и 96 часов, поэтапно обновляя свои прогнозы другими сроками, а в результате, почти единогласно ко второй половине этого сложного года, они сходятся во мнении, что российская коса нашла на украинский гранит.

Это в который раз говорило о том, что любая аналитическая информация обусловлена тем, что анализировать приходится явления, с которыми современный пул аналитиков встречается впервые. С масштабом, с адаптацией противников, с обновлением военно-технического потенциала как в положительную, так и отрицательную стороны. С непредсказуемостью возникающих факторов. И по опыту событий 2022 и 2023 годов можно сделать ряд прогнозов о том, как события будут развиваться в 2024 году и даже в следующих, ведь завершение войны в следующем году не ожидается. Даже при самых благоприятных раскладах.

2024-й может стать для сил обороны Украины (СОУ) годом освобождения Юга. Именно предпосылки такого развития событий мы сегодня можем наблюдать в зоне боевых действий. Формирование плацдарма на левом берегу Херсонской области продолжится и в 2024-м, что может привести к первоочередному подрезанию важной логистики. Это заставит российские войска отойти на более выгодные позиции вглубь области. Опорным рубежом может стать линия Таврическое-Раденск, которая не является абсолютно надежной для долговременного удержания, а потому ее прорыв — вопрос времени.

Клин между Новопрокоповкой и Вербовым в Запорожской области россияне не смогут долго сдерживать, и его прорвет в направлении Токмака, что в комбинации с развитием событий на левом берегу заставит россиян отходить ближе к Мелитополю. В свою очередь, россияне будут продолжать пытаться расширить зону контроля в Донецкой области. В частности, они не прекратят давление на Авдеевку, которую оккупировать до Нового года им вряд ли удастся, и в 2024-м они продолжат наступление для получения конечного результата. С другой стороны, Авдеевское направление будет истощать их ресурс, не позволяя развивать наступления на старых и новых направлениях.

После президентских выборов в России возможна очередная волна мобилизации, которая позволит решить вопрос с человеческим ресурсом, при том, что проблематика технической, механизированной компоненты так и не решится. Россия будет продолжать истощать свой внутренний ресурс, оставшийся в наследство от вооружения СССР, и зависеть от поставок определенной номенклатуры из Ирана и КНДР.

Результатом боевых действий в Украине в 2024 году может стать классическая позиционная война на Востоке и ряд достижений на Юге, позволяющих расширять плацдармы и ограничивать россиян в логистике.

Говорить об освобождении Крыма в 2024-м преждевременно и неуместно. Последовательность освобождения территорий Украины может иметь вид — Херсонская область и Запорожская область, между процессом освобождения которых и может иметь место развитие более широкого спектра операций по Крыму.

Донецкая и Луганская область будут самым сложным этапом освобождения территорий Украины. И все это указывает на то, что сама война не будет временной.

Но вернемся к тому, с чего начался материал. К тому, что в анализе всегда должны присутствовать не столько константы, сколько вариативность ситуаций. Например, мы можем как рассматривать, так и исключать в нашем анализе уничтожение такой жизненно важной логистической артерии, как Крымский мост. Сейчас Крымский мост функционирует неполноценно, но функционирует. Но если автомобильное и железнодорожное обеспечение им прекратится, тогда резко меняется ситуация на всем юге материковой Украины, ведь система обеспечения войск резко деградирует. Это, в свою очередь, повлияет на степень и возможности удержания материкового юга Украины российскими войсками, и освободительные процессы резко ускорятся.

Вопрос лишь в том, будет функционировать мост или нет. Есть и другие моменты, которые, на первый взгляд, кажутся россиянам приносящими пользу, но которые в перспективе могут очень негативно сказаться на их возможности удержания территорий.

Например, если рассматривать ход боевых действий в 2022 году, то российские войска отступали в ситуации, когда удержание плацдарма было для них губительным. Они бежали из Киевской, Черниговской, Сумской областей во время контрнаступления СОУ на северном плацдарме. Контрнаступление СОУ в Харьковской области вообще стало отдельной темой для изучения в военных вузах. Патовое положение россиян на правом берегу заставило их бежать на левый.

Но в 2023 году была принята доктрина "ни шагу назад и удержание каждого метра любой ценой". И эта "любая цена" выливается в колоссальные потери живой силы россиян. Прямая зависимость удержания территорий российскими войсками от численности этих войск может сыграть с ними смертельную шутку. Ведь количество — это не качество, а количество качественно обеспечивать становится все сложнее, и в какой-то момент сохранение баланса будет просто невозможным.

В 2022 году Россия вторглась в Украину войсками численностью 180 тысяч. Это были элитные подразделения, имевшие максимальную штатную комплектацию и опытных как офицеров, так и военнослужащих. И тогда, за несколько месяцев, Россия смогла захватить значительные территории Украины, ценой масштабных потерь, в результате чего во второй половине 2022-го она не смогла захватить ни одного города-миллионника или области.

К концу 2023 года численность российских войск в Украине превышает 400 тысяч. Но, несмотря на такой численный рост, российская армия не продемонстрировала и десятой части достижений россиян начала вторжения. Это и есть тот количественный фактор, который позволяет россиянам удерживать территории, но и под грузом которого они в какой-то момент обрушатся.

Но это будет не в 2024-м. В 2024-м у россиян, к сожалению, силы для сопротивления еще будут.

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