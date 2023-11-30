Война в Украине - выгода для США. Как американский бизнес зарабатывает на помощи Киеву

Тот, кто считает, что помощь Украине дорого обходится США, не учитывает одно важнейшее обстоятельство, пишет колумнист The Washington Post Марк Тиссен . На самом деле, эти деньги, по большей части, остаются в Штатах и работают на американскую экономику.

Вот самый сокровенный секрет военной помощи США Украине: большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах. Средства, которые законодатели одобряют для вооружения Украины, не идут напрямую в Украину, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов. Согласно одному анализу, из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом после вторжения России в Украину, почти 90 процентов пойдут американцам.

Но вы этого не поймете по действиям некоторых американских законодателей. Когда сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс присоединился к пикету Объединения автомобильных рабочих в октябре на сборочном заводе Jeep в Толедо, он сказал, что хочет "продемонстрировать некоторую поддержку работникам UAW" в своем штате. Однако он не проявил такой же солидарности с рабочими UAW в Лиме, ​​штат Огайо, которые штампуют танки "Абрамс" и боевые машины "Страйкер" для Украины благодаря военной помощи, одобренной Конгрессом. Вэнс выступает против помощи Украине, как и член палаты представителей Джим Джордан, чей избирательный округ включает Лиму.

Избиратели Огайо, возможно, ожидали, что их избранные лидеры будут подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы она предоставила Украине больше танков и транспортных средств, произведенных в Лиме, ​​или потребовала, чтобы большее их количество было включено в пакет помощи Украине, который вскоре примет Конгресс. Вместо этого Вэнс и Джордан борются за то, чтобы помешать Украине получать больше танков и боевых машин с единственного в Америке танкового завода.

И так — не только они. В общей сложности 31 сенатор и член Палаты представителей, штаты или округа которых получают выгоду от финансирования Украины, проголосовали против этой помощи или ограничили ее. В их число входят некоторые из наиболее известных антиукраинских голосов в Конгрессе, такие как сенатор-республиканец Джош Хоули (Миссури), Томми Тубервилл (Алабама) и Майк Браун (Индиана), а также представитель республиканской партии Мэтт Гаец (Флорида), Билл Поузи (Флорида), Анна Паулина Луна (Флорида) и Лэнс Гуден (Техас).

В то время, когда обе основные партии соревнуются за голоса рабочего класса и укрепление производственной базы США, наша военная помощь Украине делает именно это — она обеспечивает крупные денежные вливания в заводы по всей стране, что напрямую приносит пользу американским рабочим. Это также создает рабочие места и возможности для местных поставщиков, магазинов, ресторанов и других предприятий, которые поддерживают заводы, выпускающие оружие.

До сих пор никто точно не определил, куда направляются средства военной помощи США. Мои коллеги из Американского института предпринимательства Клара Койсс, Ной Берк и я составили каталог систем вооружения, производимых в Соединенных Штатах для Украины, отслеживая штаты и избирательные округа Конгресса, где они производятся, и как сенаторы и члены Палаты представителей голосовали за финансирование. Мы проанализировали контракты и пресс-релизы, а также поговорили с экспертами оборонной промышленности, дипломатами и представителями Пентагона, чтобы определить, куда в конечном итоге попадают американские налоговые доллары.

Мы выявили 117 производственных линий как минимум в 31 штате и 71 городе США, где американские рабочие производят основные системы вооружения для Украины. Например, помощь, которую уже одобрил Конгресс, будет направлена, среди многих других мест:

Сими-Вэлли, Калифорния; Фуллертон, Калифорния; Андовер, Массачусетс; Форест, штат Миссури; и Йорк, штат Пенсильвания, для создания беспилотных авиационных систем, радиолокационных систем и тактических транспортных средств Switchblade;

Йорк, штат Пенсильвания, и Аннистон, штат Алабама, для производства боевых машин пехоты Bradley;

Эйкен, Южная Каролина; Элгин, Оклахома; Стерлинг-Хайтс, Мичиган; Эндикотт, Нью-Йорк; Йорк, Пенсильвания; и Миннеаполис для производства гаубиц;

Пеория, Иллинойс; Клируотер, Палм-Бэй и Нисвилл, Флорида; Камден, Арканзас; Ланкастер и Гранд-Прейри, Техас; Ракетный центр, Западная Вирджиния; и Трентон, штат Нью-Джерси, для создания систем HIMARS;

Аннистон и Хантсвилл, штат Алабама, и Камден, штат Арканзас, для изготовления деталей для ракеты Hydra-70;

Фармингтон, Нью-Мексико; Орландо; Тусон; и Трой, штат Алабама, для производства противотанковых ракет Javelin.

Степень вовлеченности штатов США в производство вооружений для Украины

Многие другие системы вооружений строятся для Украины на заводах по всей нашей стране. В этот список также не включены поставщики, которые поставляют этим подрядчикам детали, такие, как пластик и компьютерные чипы, или производят более мелкие товары для Украины, такие, как приборы для холодной погоды и ночного видения, медицинские принадлежности, запасные части и миллионы единиц мелкой техники. боеприпасы к оружию. Как сказал мне один украинский чиновник: "Каждый штат США вносит свой вклад в эти усилия".

Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создает американские рабочие места, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу. В октябре Вэнс заявил, что "Состояние американской оборонно-промышленной базы является национальным скандалом. Его восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов". Что ж, наша помощь Украине направлена ​​именно на это.

Например, Соединенные Штаты не создали ни одной новой зенитной ракеты "Стингер" с 2005 года. У террористов, с которыми мы боролись в последние десятилетия, не было реактивных истребителей, поэтому производство застопорилось. Теперь, благодаря помощи Украины, против которой выступает Вэнс, Пентагон в прошлом году подписал контракт на сумму 624,6 миллиона долларов на производство ракет "Стингер" в Тусоне взамен примерно 1400, отправленных на Украину. Без наших усилий по пополнению запасов в Украине производственная линия "Стингер", вероятно, оставалась бы бездействующей — возможно, до тех пор, пока не начали падать бомбы во время конфликта из-за Тайваня.

Или возьмите 600 миллионов долларов, которые используются для создания двух систем вооружения для Украины в Сент-Чарльзе, штат Миссури. Одна из них — Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM ER), оружие воздушного базирования с GPS-наведением, которое превращает "немые" бомбы в управляемые планирующие бомбы с дальностью действия до 45 миль (втрое больше дальности исходного оружия). Другая — это бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), система вооружения, недавно разработанная для Украины, которая может запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и может преодолевать расстояние 93 мили, что почти вдвое превышает дальность действия нынешних высокоточных боеприпасов наземного базирования.

Если бы мы не помогали Украине, Соединенные Штаты не производили бы ни одно из этих видов оружия. Финансирование, предоставленное Конгрессом для производства обеих систем, вкладывает многие миллионы долларов в экономику Миссури и приводит к загрузке производственных линий для этих передовых возможностей. Эти системы теперь будут доступны Соединенным Штатам и Тайваню в случае возникновения конфликта с Китаем, а также доступны Израилю.

Рабочие в Вест-Плейнсе, штат Миссури, используют помощь Украины для создания радара слежения с фазированной решеткой MIM-104 для ракетной системы "Патриот", которая потрясла мир в этом году, сбив якобы "непобедимую" российскую гиперзвуковую ракету. Это спасло жизни украинцев и в реальных боевых условиях доказало, что модернизированная система "Патриот" может помочь защититься от гиперзвуковых угроз со стороны других противников.

Одним из наиболее шокирующих примеров упадка нашей оборонно-промышленной базы является наша борьба за производство относительно простого боеприпаса: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти снаряды будут пользоваться большим спросом в любом конфликте, в котором участвуют Соединенные Штаты. До того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Соединенные Штаты производили менее 15 000 снарядов в месяц. Пентагон выделил 1,5 миллиарда долларов на увеличение производства на 500 процентов и находится на пути к достижению 100 000 в месяц.

Наша помощь Украине не только вынуждает Пентагон быстро увеличить возможности США по производству оружия; это также модернизирует армию США. Как недавно отметил генерал-майор армии в отставке Джон Г. Феррари, ныне коллега из Американского института предпринимательства, мы даем Украине системы вооружений, которым зачастую уже десятки лет, а затем заменяем наши запасы более совершенными версиями. "Из-за существующего бюджетного давления на армию она не сможет позволить себе необходимую модернизацию техники самостоятельно", — написал Феррари в своей статье. "Передавая Украине оружие и снаряжение, армия получит взамен более современное вооружение".

Усилия США по вооружению Украины активизируют наши оборонные производственные мощности и в других отношениях. Соединенные Штаты также создают стимулы для союзников по НАТО передавать в дар Украине свои старые системы вооружений американского производства и советской эпохи, обеспечивая продажу новых, современных систем американского производства взамен них. Например, Польша отправила в Украину 250 старых советских и немецких танков и в апреле 2022 года подписала сделку на сумму 4,75 миллиарда долларов на закупку 250 танков на замену M1A2 Abrams, которые будут производиться на заводе в Лиме, ​​штат Огайо. Впоследствии Польша заключила сделку на приобретение дополнительных танков на сумму 1,4 миллиарда долларов. Польша также отправила в Украину свои ударные вертолеты Ми-24 советского производства, а затем подписала сделку на сумму 12 миллиардов долларов на закупку 96 вертолетов Apache, которые будут сделаны в Месе, штат Аризона.

Усилия по вооружению и оснащению Украины также резко увеличили продажи истребителей F-35 американского производства. Это принесет пользу работникам производственных предприятий в Палмдейле, Калифорния; Ист-Хартфорд, Коннектикут; Мидлтаун, Айова; и Форт-Уэрте, а также в других городах США, производящих детали для самолетов. Финляндия, которая завершила сделку на сумму 9,4 миллиарда долларов на закупку 64 F-35, заявила, что новые самолеты позволят ей передать в дар Украине свои старые истребители F/A-18 Hornet. Норвегия, которая подарила Украине старые истребители F-16, закупает 52 F-35, а также тратит 293 миллиона долларов на их вооружение 580 бомбами малого диаметра StormBreaker, изготовленными в Тусоне, штат Аризона. Дания и Нидерланды передают Украине 61 F-16 и заменят их дополнительными F-35.

В целом наш анализ показал, что существует как минимум 13 производственных линий в 10 штатах и ​​11 городах США, производящих новое оружие американского производства для союзников по НАТО взамен оборудования, которое они отправили в Украину. Как заключил Марк Канциан из Центра стратегических и международных исследований, "большая часть денег, непосредственно поддерживающих Украину, тратится не за границей, а здесь, в Соединенных Штатах". Поэтому "неправильно" называть 68 миллиардов долларов, которые, по его подсчетам, мы потратили на вооружение Украины, "помощью".

Как я уже отмечал, в жизненно важных интересах Соединенных Штатов вооружить Украину в ее борьбе за поражение российской агрессии. Наша поддержка Украины уменьшает российскую военную угрозу НАТО, восстанавливает сдерживание с Китаем, отговаривает другие ядерные державы от начала агрессивных войн и повышает военную готовность Америки к другим противникам. Доводы в пользу помощи Украине по принципу "Америка прежде всего" очевидны.

Наша военная помощь Украине оживляет промышленные сообщества по всей территории Соединенных Штатов, создает хорошие рабочие места здесь, дома и восстанавливает потенциал Соединенных Штатов.

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