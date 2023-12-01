Война в долгую — не в пользу России. Почему в перспективе Москва неизбежно проиграет

Попытка сыграть в долгую приведет Россию к катастрофе, уверен блогер Сергей Громненко . Правда, если иметь в виду не перспективу в 3-5 лет, а более длительную — в 10-12 лет

Есть люди, которые говорят, что России выгодна война "в долгую". Я говорю, что в стратегической перспективе долгая война угробит Россию. Кто прав? Все.

Дело в том, что для большинства комментаторов "длинная война" — это 3-5 лет, потому что конфликты высокой интенсивности обычно дольше не продолжаются. С моей же колокольни "стратегическая перспектива" — это как минимум 10-12 лет, потому что только тогда проявляются определенные исторические закономерности.

Так вот, поскольку у России чисто арифметически больше людей, танков, ракет и денег, чем у Украины, то в "длинной войне" на 3-5 лет Москва тупо задавила бы Киев массой, если бы они сошлись в схватке. Даже если пришлось бы размениваться в пропорции 3:1. Но к счастью, Украина не одна, ее поддерживают союзники (впрочем, Россию тоже). И этой поддержки оказывается достаточно, чтобы нивелировать изначальный российский перевес.

А на дистанции 10-12 лет Россию уже не спасут ни старые запасы, ни новое производство. 2024 год будет переломным для обеих стран, потому что дойдут до пиковой точки определенные процессы, запущенные между 2008 и 2014 годами (какие именно — сейчас не буду писать, а то опять в комментариях скажут, что тема не раскрыта). И даже если Кремль на этот раз устоит, то следующий цикл — до 2035/36 — точно будет для него последним.

К чему я это все написал? Все просто — перед тем, как начать спорить, уточните с оппонентами даты и сроки)

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