Киев был очень близок к отключениям света. Почему усиливается риск блэкаутов в Украине

В условиях начавшейся зимы украинской энергетике предстоит пройти настоящий стресс-тест. Экономист Владимир Омельченко объясняет, что нас ждет в ближайшее время и как Киев едва не оказался на грани отключения света.

Что мы видим в последнее время?

С 22 ноября в украинской энергосистеме периодически фиксируется физический дефицит электроэнергии. Его покрывали импортом, а иногда — аварийной помощью из-за рубежа. Из-за этого "Укрэнерго" в отдельные дни призывает украинцев потреблять электричество экономно, особенно в пиковые часы. К этому призыву присоединяюсь и я.

В то же время, не могу не упомянуть, что при физическом дефиците, который фиксирует диспетчер энергосистемы НЭК "Укрэнерго", в коммерческом сегменте — профицит. Как такое может быть? Причина в том, что предприятия, потребляющие электроэнергию, решают не покупать ее на сегментах рынка. Вместо этого отбирают ресурс условно бесплатно (на самом деле, с большой отсрочкой оплаты, которую могут никогда и не осуществить) на балансирующем рынке. Кто так делает и почему так происходит — тема отдельной публикации.

В то же время недавно Киев подвергся крупнейшей атаке дронами с начала полномасштабного вторжения. Силы ПВО эффективно отработали, но, к сожалению, все равно были серьезные повреждения энергооборудования и столица была близка к отключениям света.

К счастью, сейчас дефицит электроэнергии не фиксируется. Все отключения или из-за непогоды, из-за которой есть проблемы с электроснабжением в некоторых регионах, в частности в Одесской области, или из-за боевых действий. Но надолго ли? Разберем причины, которые влияют на дефицит, их несколько.

Продолжается ремонт электрических сетей

Первое и ключевое — резервы мощностей. Их нет. Точнее, они на минимуме. Из-за оккупации в энергосистеме — минус 10 ГВт мощностей, которые были доступны ранее. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС. Еще 5 ГВт было недоступно энергосистеме (на конец прошлой зимы) из-за повреждений от обстрелов. Многое уже восстановлено, но, очевидно, что не все.

Вторая причина — похолодание. Падение температуры (до -7) увеличило потребление электричества. Это дополнительная и существенная нагрузка на энергосистему. Ее работа иногда приближается к максимуму возможностей. Работают все 9 из 9 атомных блоков, почти все доступные блоки тепловой генерации (за исключением тех, что в резерве и ремонтах). Внутренней генерации внутри страны в отдельные периоды уже не хватает, поэтому дефицит покрывают также за счет импорта, а иногда — аварийной помощи.

Из этого следует третья причина. Импорт использовался даже не на половину возможностей (на сегодня разрешенная пропускная способность сечения — 1,7 ГВт). НЭК "Укрэнерго" не может задействовать этот инструмент в полной и нужной мере, так как текущий уровень прайс-кэпов на рынке не позволяет в отдельные часы покупать электроэнергию заграницей по рыночной цене. Точнее, формально позволяет, но "смельчаков" это делать себе в убыток на украинском рынке не нашлось.

И, наконец, последняя причина. Повышенная нагрузка из-за похолодания и балансировка нарощенной до максимума атомной генерации (с 20 ноября в системе заработали все доступные 9 блоков на 7,8 ГВт), долгосрочные последствия массированных атак (выпущенные полторы тысячи ракет и дронов не могут пройти бесследно) вызывают периодическое выпадение блоков электростанций в ремонты. К счастью, они краткосрочные. Недавно одновременно шесть блоков вышли в аварийные ремонты. Но в те же сутки половину из них вернули обратно в сеть. Это также не является чем-то экстраординарным. Такие аварийные ремонты, особенно в отопительный сезон, случаются каждый год. С единственной лишь разницей... и здесь мы возвращаемся к первой и ключевой причине — нет резервов, чтобы их заменить на периоды ремонтов. Раньше они были, и их было достаточно.

Что дальше? Не надо быть энергетиком, чтобы понимать, что с дефицитом мы будем жить всю зиму. Хочу сразу всех успокоить, что это не что-то экстраординарное. Это наша новая данность. Которую наши энергетические ведомства знали и учитывали при прогнозировании энергетического баланса. Объемы дефицита будут зависеть от погоды, последствий обстрелов (в продолжении которых ни у кого не остается сомнений), скорости восстановления и того, насколько доступным нам будет импорт.

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