Контратака под коксохимом. Какие проблемы имеют российские войска под Авдеевкой

Военный аналитик Константин Машовец пишет, что под Авдеевкой продолжаются горячие бои — и, несмотря на все усилия российских войск, серьезного продвижения они достичь не могут. А на некоторых участках ВСУ даже контратакуют

О текущей ситуации в районе г. Авдеевка...

Противник в течение минувших суток безрезультатно атаковал по следующим направлениям:

Красногоровка — Новокалиново, Красногоровка — Новобахмутовка (действовали подразделения 132-й омсбр 1-го АК и 15-й омсбр 2-й ОВА);

Красногоровка — Степное (были введены в бой подразделения 30-й омсбр 2-й ОВА, очевидно 114-я омсбр, "уплотнилась" чуть южнее по направлению на коксохим);

Веселое — коксохим, пробовала атаковать 114-я омсбр... в последнее время, это соединение 1-го АК противника явно стало "выдыхаться" из-за понесенных значительных потерь;

Каштановое — Авдеевка, Минеральное — Авдеевка, это то, что сейчас рвется через авдеевскую "промку", вероятно — 55-я омсбр, при поддержке 57-го и 87-го мсп (возможно, туда же направлено до батальона из состава 1-й омсбр);

на южном фасе очередные безрезультатные атаки совершили штурмовые группы из состава подразделений 9-й омсбр 1-го АК;

на момент написания обзора, подразделения 114-й омсбр противника пытались атаковать по направлению отм. 204.6 — Авдеевка и бой еще продолжался...

Авдеевский коксохим — под огнем противника Фото: Из открытых источников

Кстати, севернее коксохима до этого передовые подразделения ВСУ внезапной контратакой заставили подразделения этой бригады противника отойти, по крайней мере, с двух передовых позиций отделения... Поэтому, понятно, почему противник стремится "восстановить положение".

Южнее Авдеевского района обороны противник продолжает свои попытки пробиться по направлению Марьинка — Георгиевка и по направлению на Новомихайловку. В частности:

в районе Марьинки передовые подразделения 150-й мсд противника (вероятно, ее 103-го мсп) сумели вытеснить наши передовые подразделения с одной позиции отделения;

а подразделения 33-го мсп 20-й мсд противника и 39-й омсбр 68-го АК снова попытались "концентрированными" атаками выйти на ближние подступы к Новомихайловке, первые — со стороны Александровки и Марьинки, вторые — со стороны Сладкого. Но, безрезультатно...

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