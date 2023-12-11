Россия готовит третью атаку под Авдеевкой. Что принципиально нового наблюдается на ключевом участке фронта

Под Авдеевкой военный обозреватель Александр Коваленко видит принципиальные перемены. Вместо экономии сил, в связи с высокими потерями, российское командование выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу что-либо урвать.

В районе Авдеевки в последние дни отмечается интересное явление, а именно, по большинству направлений атак РОВ применяют в основном подразделения из состава 1 АК (так называемого "ДНР"). В свою очередь, регуляры, которых в районе Авдеевки большинство и они куда более боеспособные, не так часто участвуют в боевых действиях.

Например, в районе Веселого используются исключительно тушки из состава 114 ОМСБр. Та же 114 ОМСБр при поддержке 1454 МСП 1 АК вела штурмовые действия в направлении Камянка-Авдеевка, Каштановое, Минеральное. Эта же бригада оперирует в районе Коксохима.

Российские регуляры отмечаются в районе Водяного, это 55-я и 74-я ОМСБр 41 ОВА, но в основном на убой там идут тушки 1-й ОМСБр 1 АК. Так же, в районе Славное-Новомихайловка отсвечивает 39-я ОМСБр 68 АК, а Луганское-Новомихайловка 255 МСП 20 МСД 8 ОВА.

При этом, наиболее боеспособные 15-я, 21-я, 30-я ОМСБр 2 ОВА, не проявляют особой активности. Разве, что в районе Степового вынырнула 30-я ОМСБр — и то, без особо размаха на широкую ногу. Аналогично и 239-й ТП 90 ТД сидит ниже травы, тише воды.

Собственно, о чем это все говорит? Ведется тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причем подготовка основательная, с учетом известного потенциала, собранного РОВ за последний месяц у Авдеевки и того, что последние недели применяется преимущественно пехотная компонента 1 АК, с ограниченным задействованием механизированной компоненты.

Соответственно, третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух.

Это вполне логично с учетом известных дедлайнов взятия Авдеевки, установленных российским командованием, а именно, первый – до Нового года, второй – до проведения так называемых выборов так называемого президента России.

В этой связи, на себя обращает внимание и чрезмерная активизация россиян по всей восточной линии фронта. Лимано-Купянская ось, Бахмут, Авдеевка, сама собою разумеющееся, Марьинка, а также, более чем уверен, в скором времени начнется повышенная активизация РОВ в районе Угледара.

В некотором смысле, вся эта активизация не имеет какого-то глобального тактического, и тем более, стратегического смысла, и это так. Смысл этого всего кровавого перформанса – реализация плана "Б", на случай провала оккупации Авдеевки до выборов в России.

Дело в том, что командование РОВ на случай провала оккупации Авдеевки до выборов, то есть, крайнего дедлайна, за невыполнение которого могут полететь головы, решило испытать удачу по другим направлениям как запасной вариант. Авось удастся захватить Марьинку? Чем не альтернатива Авдеевке? Или Угледар? Вернуть под контроль РОВ Клещеевку или Андреевку? Захватить Синьковку и обещать россиянам захватить Купянск, а оттуда и до Харькова же рукой подать!

То есть, вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование РОВ выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу что-либо урвать.

В целом, это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту, без какого либо определенного результата, но главное даже не это. Главное то, что они сами не верят в то, что им удастся в краткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, у которого сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч людского ресурса.

Слава нації!

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