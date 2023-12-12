Затяжная война — против России. Как начинают работать санкции Запада

Путин надеется в войне на истощение "пересидеть" Украину и ее западных союзников. Но, как отмечает аналитик Леон Арон в колонке для The Atlantic, эта тактика при наличии санкций подвергает огромному давлению и его собственную страну.

Теперь, когда президент России Владимир Путин оказался в состоянии войны на истощение, его единственный шанс на победу зависит от того, чтобы пережить как Украину, так и ее военных сторонников. Он не просто рассчитывает на деморализацию украинского народа и на "усталость от Украины" на Западе; он также предполагает, что его собственная страна обладает выносливостью для долгой и жестокой борьбы. Тем не менее, после почти двух лет, в течение которых Путину в значительной степени удалось изолировать большинство своих подданных от войны, последствия западных санкций – в сочетании с астрономическими и растущими человеческими и денежными издержками конфликта – наконец начинают причинять боль широкой публике в России.

Сразу после вторжения в Украину в начале прошлого года, когда США, Европейский Союз и другие демократические страны попытались отключить Россию от глобальных финансовых и торговых сетей, многие западные комментаторы надеялись, что экономика страны быстро рухнет, вынудив Путина уйти. Этого не произошло. В этом году средний доход россиян увеличился, а ВВП страны вырос на 2 процента. Безработица находится на рекордно низком уровне. Несмотря на увеличение, бюджетный дефицит по-прежнему остается управляемым на уровне 2 процентов ВВП. Более высокие мировые цены на нефть позволили Путину избежать повышения налогов для физических лиц, одновременно увеличив сборы для экспортеров и введя единовременный налог на непредвиденную прибыль корпораций. Сальдо внешней торговли России, хотя и ниже, чем в прошлом году, по-прежнему чисто положительное, несмотря на санкции Запада.

Незастрахованные танкеры "серого флота" нарушают ценовой лимит в 60 долларов за баррель, установленный Западом на продажу российской нефти, которую Индия и Китай продолжают поглощать миллионами баррелей. Москва тратит часть этих доходов на так называемых параллельных рынках, таких, как Турция и бывшие советские республики Средней Азии, откуда в Россию поставляется множество подпадающих под санкции товаров и технологий.

Однако со временем Россия начала страдать от изоляции от самых богатых и современных экономик мира. Нефть продолжает приносить миллиарды долларов, но Китай и Индия покупают российскую экспортную продукцию со значительными скидками по сравнению с тем, что европейские покупатели платили до вторжения. Россия также потеряла доходы от продажи природного газа. Практически все трубы государственной энергетической компании "Газпром" идут на запад, а строительство новых требует лет и огромных денег.

До войны Россия импортировала большую часть своих ключевых товаров, и параллельные рынки не могут компенсировать потерю поставок с начала 2022 года. Война достаточна для поддержания повседневной деятельности, но недостаточна, чтобы предотвратить неуклонную деградацию экономики и общества. "Замены", произведенные в России, не оправдывают ожиданий, а дефицит и поломки множатся по всей экономике, охватывая такие разнообразные продукты, как шины, бумага для печати, детали самолетов и вышки сотовой связи. Среди наиболее болезненных лишений — исчезновение до 65 процентов жизненно важных лекарств в некоторых крупных городах. В Минздраве предупредили о грядущем дефиците почти 200 жизненно важных лекарств.

Между тем, прямые последствия путинской войны и финансового расточительства становятся все более очевидными. Военная операция растрачивает кремлевские запасы денег, припасов и людей. Расходы на оборону, которые уже составляют около 40 процентов государственного бюджета, в следующем году должны удвоиться. Учитывая, что на Западе заморожено около 300 миллиардов долларов российских суверенных фондов, Кремль был вынужден вывести 38 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния на черный день. Это одна пятая фонда и 2 процента ВВП страны. Сколько времени пройдет до того, как Путин начнет повышать налоги и печатать банкноты?

Чтобы бороться с 7-процентной инфляцией и укрепить рубль, который в какой-то момент в начале этого года упал до рекордно низкого уровня в 100 за доллар США, центральный банк повысил процентную ставку до 15 процентов, что еще больше снизило экономическую активность. В качестве признака стагнации, если не рецессии, экономический рост, по прогнозам, упадет до 1 процента в следующем году – или до половины темпа этого года, что само по себе в основном связано с резким ростом производства оружия и боеприпасов.

Что еще хуже, российские потребители вскоре могут столкнуться с трудностями при трате денег на собственные нужды. Наряду с заявлениями о том, что Россия борется с нацистами на Украине, Кремль воскресил еще один стереотип времен Второй мировой войны: "Все для фронта, все для победы!". Этот лозунг сейчас используется, чтобы побудить российское общество передать "гуманитарные" посылки солдатам в Украине, в то время как частные предприятия подталкивают к переходу на военное производство. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина выразила сожаление по поводу "неспособности" отечественных производителей удовлетворить потребительский спрос. Впервые с 1990-х годов фактический контроль над ценами привел к нехватке бензина и дизельного топлива в конце лета и начале осени, за которым наверняка последуют еще больший дефицит.

Набиуллина также предупредила об "остром дефиците" рабочей силы. Триллионы рублей, которые Кремль вкладывает в военно-промышленный комплекс, не могут восполнить дефицит образованных кадров после того, как сотни тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет бежали из страны, спасаясь от призыва.

Еще более тревожным является дефицит солдат: кажущийся неисчерпаемым резерв потенциальных призывников начинает выглядеть довольно мелким. Несмотря на то, что Путин каждый месяц отправляет примерно на 20 000 человек воевать в Украине, он отчаянно пытается избежать всеобщей мобилизации, которая наверняка будет непопулярна, перед президентскими выборами в марте следующего года. Так что, похоже, он тянется к дну бочки. Призыв пленных для участия в войне на Украине начался как причудливая кампания, инициированная ЧВК "Вагнер", якобы частной военной компанией, возглавляемой ныне покойным бывшим приятелем Путина, ставшим мятежником Евгением Пригожиным, но теперь это стало стандартной практикой. Заключенных женщин также заставляют идти на военную службу. Число заключенных сократилось примерно на 54 000 человек. Насильники и убийцы, некоторые из которых приговорены к пожизненному заключению, помилованы Путиным после шести месяцев пребывания в Украине.

Судя по всему, власти все еще испытывают нехватку солдат, поэтому власти начали оказывать давление на многих из примерно 2,8 миллионов рабочих-мигрантов в стране из преимущественно мусульманских стран Центральной Азии. В городе Москве и прилегающей к нему одноименной области — юрисдикции, где сейчас проживает по меньшей мере 1 миллион таджиков, узбеков и киргизов — полиция совершала рейды в мечети после служб, заталкивая молодых людей в автобусы, которые доставляют их в военно-призывные центры.

Пополнение рядов российской армии не решает проблем Путина

До сих пор Путин подавлял внутреннюю оппозицию своей войне с помощью сочетания репрессий, проницательной политики и финансовой щедрости. Критика войны, в том числе называние ее войной, а не специальной военной операцией, наказывается 15 годами лишения свободы. Кремль вводит высокие квоты призыва на бедных сельских жителей России и этнические меньшинства на Северном Кавказе и в Сибири; большим городам центральной России, особенно Москве и Санкт-Петербургу, легко уберечь сыновей элиты от военной службы. Солдаты, оказавшиеся в Украине, щедро вознаграждаются. В июле этого года стартовая месячная зарплата мобилизованного резервиста в Украине составила 195 000 рублей (2200 долларов США) – почти в четыре раза больше среднего дохода по стране. Выплата раненым составляет 3 миллиона рублей (34 тысячи долларов), а семьи погибших бойцов получают 5 миллионов рублей (54 600 долларов). Эти выплаты поддержали ветеранов, их семьи и даже целые деревни, но, очевидно, они не побудили достаточное количество добровольцев заменить сотни тысяч солдат, которые были убиты или ранены в путинской войне.

Принятие Путина призыва на военную службу заключенных и иммигрантов, многие из которых не имеют документов, вряд ли будет иметь политический эффект. А вот протесты среди этнических русских – совсем другое дело. В прошлом месяце жены и матери мобилизованных резервистов вышли на митинг с требованием вернуть своих близких, которые провели год в окопах. "Люди устали, и властям важно продемонстрировать, что нормальной жизни людей ничего не угрожает", — написали женщины в посте на telegram-канале "Дорога домой" с 25 000 подписчиков. "Но мы говорим вам, наши друзья: вашим жизням угрожает опасность – и еще какая! Нас трахнули, и тебя тоже трахнут. Здесь и сейчас мы создаем основу общественного единства против мобилизации неограниченного срока".

Несмотря на то, что движение "Дорога домой" маленькое и зачаточное, оно сигнализирует Кремлю о более серьезных проблемах, чем падение рубля или бюджетный дефицит. Войны на истощение решаются, по крайней мере, в такой же степени моральным духом в тылу, как и наступлениями и отступлениями на поле боя.

Пропагандируя свое вторжение на Украину, Путин неоднократно вызывал воспоминания о Второй мировой войне, в которой советский народ принес невообразимые жертвы, одновременно избавляя большую часть своего населения от пагубных последствий. Но это не будет продолжаться вечно. "Возможно, вы не заинтересованы в войне, но война заинтересована в вас", — якобы сказал революционер-коммунист Лев Троцкий, который сто лет назад привел Красную Армию к победе в гражданской войне в России. Несмотря на усилия Путина, война в Украине вряд ли оставит народ России в покое.

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