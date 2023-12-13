Выйти на 100 тысяч дронов в месяц. Что Украине нужно для победы

Военнослужащий Егор Фирсов напоминает: война должна снова стать делом всего общества, как это было в феврале-марте 2022 года, а не только ВСУ. Сейчас ВСУ больше всего нужны дроны — значит, вся страна должна заняться производством дронов

Это длинный текст, но просил бы всех его прочитать. Озвучу свое скромное мнение, относительно наболевшего.

Мы уступаем врагу почти во всем: в живой силе, боеприпасах, дронах. Почти два года войны в этом плане к кардинальному перелому не привели. Россияне учатся на своих ошибках и воруют наши технологические решения. Мы креативнее, но они могут масштабировать наши идеи и брать численностью.

Мы выигрывали на мотивации, но после нереализованных планов о кофе в Крыму падает и она. Это понятно: люди не железные, они устают и им нужна перспектива. Когда перспективой сначала рисуется Крым, а потом "удержать Авдеевку" — это демотивирует.

Но неудача — это не повод сложить руки и упасть духом. Наоборот, надо трезво проанализировать ситуацию и делать выводы. Мы слишком полагались на партнеров, не реализуя свои возможности. Это ошибка. Но ее исправление — наш ресурс, который мы можем использовать.

Конечно, уже завтра Украина не построит сама самолеты, не сконструирует аналоги хаймарсов. У нас нет и не будет миллиона штурмовиков.

Но произвести дронов во много раз больше врага и лучше его применить — это реально!

Одна из главных задач нашего общества должна быть — как в месяц обеспечить себе 100 тыс. дронов. Я говорю общества, а не государства, потому что государство должно организационно обеспечить этот процесс, а реализовать его — само общество.

Верить в ВСУ уже мало, надо действенно помогать им. Чем больше дронов — тем больше спасенных жизней наших военных, тем меньше новых мобилизованных.

А главное — преимущество в дронах даст нам возможность сделать так, чтобы в опорные пункты врага ежедневно прилетал термобар за термобаром. Чтобы орки отказывались выходить на позиции и вынуждены были проводить ротации каждый день. Чтобы у них просто не было кому держать линию фронта.

Надо использовать наше (возможное!) преимущество в применении высокоточного оружия. Но сначала надо создать преимущество в средствах. Чтобы банально было, чем летать. А командиры чтобы не тратили свое драгоценное время на проблему — где взять дроны.

Наше подразделение само покупает комплектующие. Сами перепаиваем БПЛА. Но ведь это не только наша проблема! Она касается всех. Проигрывают войну не военные, — проигрывают страны.

На фронте дронов катастрофически не хватает Фото: Facebook

Проблема в организации. Мы до сих пор барахтаемся в волонтерской помощи. И делим 100 дронов на три бригады. А враг в это время ставит на поток все, что может нас убивать.

Инженерная и аналитическая комната где-то в Генштабе должна быть основой. Все успешные кейсы применения новейших технологий должны ежедневно мониториться по всей линии фронта, браться за основу и масштабироваться.

Вся страна должна работать на приоритетные задачи. Если надо, то и в техникумах, и в университетах надо открывать комнаты сборки дронов. Это, кстати, также практическое образование, лучше теоретических учебников.

Правительство должно начинать и заканчивать свои заседания именно с этих вопросов — переломных точек войны.

Но для начала — этот курс надо утвердить в голове. Война должна снова стать делом всего общества, как это было в феврале-марте 2022 года, а не только ВСУ.

Почти каждый день мы собираемся с ребятами из подразделения и обсуждаем текущие проблемы.

Моя задача, как главного сержанта, сделать так, чтобы мы думали в правильном направлении и синхронизировали наши мысли.

Как облететь вражеский рэб? Как улучшить разведку? Какую тактику полета применить?

Правильное направление мыслей и откровенная формулировка проблемы — это основа успеха.

Но делать это нужно не только на уровне подразделения, но и на уровне страны.

Не знаю, прочитает ли этот текст кто-то из тех, кто должен принимать решения. Потому что в последние месяцы мне кажется, что мы пишем друг другу в большом пузыре.

Но вдруг это на кого-то повлияет, и кто-то услышит.

Как говорится: "Делай что можешь...".

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