Была бы техника — удержали бы Бахмут. Как дефицит оружия заставляет Украину жертвовать людьми

Аналитик Павел Вернивский со ссылкой на знакомых военных говорит о том, что Украина могла бы избежать многих военных неудач, если бы не дефицит оружия. Например, удержали бы Бахмут, да и летнее контрнаступление пошло бы иначе...

Государство, которое не может отправить людей на заводы, рано или поздно будет вынуждено отправлять их в окопы. Писал это год назад и повторяю сейчас.

И я думаю, что, если спросить всех тех, кто побывал в окопах: "Лучше ли им работать на заводах, чем сидеть в окопах?" — то думаю, большинство из них ответило бы утвердительно.

Единственная проблема лишь в том, что этих заводов у нас нет. И ничего не было сделано для их появления. И даже денег уже нет для их создания.

И поэтому, вместо того, чтобы у нас задачи решала техника и оружие, то недостаток этого оружия решается живой силой.

Без дефицита оружия Бахмут мог остаться украинским Фото: Getty

Где-то в феврале общался с одним офицером о ситуации в Бахмуте. И он тогда сказал, что если бы минометов и мин для них у нас было бы больше, то у нас было бы меньше потерь и Бахмут мы бы удержали.

Однако, всего этого у нас не было. И мы не просто не смогли удержать Бахмут, но и заплатили ужасную цену в боях за этот город, потеряв большое количество военных, которые, кроме стрелкового оружия, ничего не имели.

А потом мы еще заплатили дополнительную цену, когда во время контрнаступления начали его отбивать. И это лишь один из примеров, когда из-за дефицита оружия мы потеряли кучу мотивированных солдат...

И самая большая трагедия, что выводов из этой ситуации никто не сделал, а мы продолжаем воевать старыми методами — людьми, а не оружием...

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