Курс валют в 2024-м: чего ждать на самом деле, а какие страхи явно преувеличены

Наличный курс доллара в Украине остался почти без изменений, констатирует экономист Виталий Шапран . По его мнению, сценарий событий на валютном рынке в 2024 году будет зависеть от интенсивности поступления международной помощи.

Незначительная девальвация безналичного доллара на межбанке была компенсирована сближением курсов наличного и безналичного доллара. Наличный курс доллара в Украине остался почти без изменений. Утром средний курс продажи "зеленого" на наличном рынке упал с 37,7 до 37,66. Сейчас наличный рынок входит в фарватер новогоднего штиля, когда обычно гривна усиливает свои позиции.

После ослабления ограничений для банков надеемся на восстановление тесной корреляции наличного рынка с межбанком на довоенном уровне. Несмотря на постепенное снижение международных резервов НБУ, с июля они все еще остаются на очень высоком уровне, как по количеству месяцев финансирования импорта, так и по соотношению с наличной и безналичной гривной в обращении.

Если смотреть на более долгосрочную перспективу, то проблема нестабильности валютного курса в 2024 году должна получить статус второстепенной. Конечно, сценарий событий на валютном рынке в 2024 году будет зависеть от интенсивности поступления международной помощи и способности Украины принять и "переварить" эту помощь, а также конфискованные российские активы и доходы от них. Фокус внимания экономического блока должен постепенно смещаться от фактора стабильности и консервации экономических процессов в сторону ускорения восстановления экономики и возвращения наших беженцев из Европы, которые, к сожалению, постепенно там становятся трудовыми мигрантами.

В этой ситуации курс и инфляция должны быть не целью, а инструментом победы в экономической гонке с агрессором, которая уже началась.

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