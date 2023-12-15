Разделы
Материалы
Мнения Российско-украинская война

Путин выступил как Гитлер. Почему российский диктатор не может говорить без "Кинжалов"

Поведение Путина во время его больших выступлений военному обозревателю Александру Коваленко кажется очень похожим на поведение Гитлера. В том числе — и демонстративные запуски в это время смертоносных российских ракет/

Александр Коваленко
Военный эксперт
Фото: mil.ru | Ракеты "Кинжал" для Путина - как штурмовики СС для Гитлера

Прямая линия Путина 2023 – Hitler style.

Мне много вопросов задавали относительно так называемой "прямой линии Путина", и все они касались того, что он сказал, что соврал, что пообещал и так далее. Не понимаю вообще того, что на сегодняшний день кто-то смотрит эту чушь, а потом анализирует каждое слово, каждую гримасу, каждый прищур того, кто является патологическим вруном, маньяком и военным преступником.

О чем говорить? Что анализировать? Очередные декалитры токсичной лжи?

Мне уже давно не интересно и даже противно, слушать этот пропитанной враньем тщедушный голосок, и единственное, что я хотел бы услышать от Путина, так это предсмертный хрип на виселице. Но есть другой, очень важный момент, на который никто так и не обратил внимание, а именно, поразительная поведенческая схожесть Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Многие знают Гитлера не только как такого же маньяка, как и Путин, но и как красноречивого оратора, умевшего завораживать публику своими эмоциональными монологами. Но это не совсем так. На самом деле, Гитлер был очень неуверенным в себе и зажатым человеком. В самом начале своей политической карьеры, когда он выступал перед толпой и слышал в свой адрес критику, то закрывался в себе и терял присущий ему запал. В ряде случаев его толпа доводила даже до истерики.

Со временем Гитлер нашел выход из этой ситуации, и этим выходом стали штурмовики "СС". Практически на всех своих выступлениях и даже партийных, Гитлер окружал себя статными, спортивными штурмовиками "СС", в окружении которых он чувствовал себя защищенным и уверенным в себе.

Временами Гитлер удивительно похож на Путина
Фото: Neveragain.media

Собственно, Путин сегодня проявил себя точно так же.

Накануне своего выступления он подверг Украину массированному налету Shahed-131/136, а пока шла его прямая линия и по ее завершению, в воздушном пространстве России летали МиГ-31К и были запущены гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".

Террор, страх, насилие — все это придает Путину уверенности во время выступлений, в ходе которых похвастаться особо нечем. Побед нет. Страна в глубоком кризисе. Россиян диктатор отправляет на убой ради захвата маленького села и ПГТ. Врать, осознавая, что по всей Украине звучит воздушная тревога, а в небе проносятся "Кинжалы", намного проще.

Чем отличается Путин от Гитлера? По многим параметрам, и по психологическим дефектам в том числе, абсолютно ничем. Очередное закомплексованное ничтожество, проливающее реки крови.

К сожалению, у международного сообщества отношение к Путину все же несколько иное, нежели к Гитлеру. И в этом — единственная разница между этими двумя диктаторами. Надеюсь, что их конец хотя бы будет одинаковым.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.