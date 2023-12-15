Путин выступил как Гитлер. Почему российский диктатор не может говорить без "Кинжалов"

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Прямая линия Путина 2023 – Hitler style.

Мне много вопросов задавали относительно так называемой "прямой линии Путина", и все они касались того, что он сказал, что соврал, что пообещал и так далее. Не понимаю вообще того, что на сегодняшний день кто-то смотрит эту чушь, а потом анализирует каждое слово, каждую гримасу, каждый прищур того, кто является патологическим вруном, маньяком и военным преступником.

О чем говорить? Что анализировать? Очередные декалитры токсичной лжи?

Мне уже давно не интересно и даже противно, слушать этот пропитанной враньем тщедушный голосок, и единственное, что я хотел бы услышать от Путина, так это предсмертный хрип на виселице. Но есть другой, очень важный момент, на который никто так и не обратил внимание, а именно, поразительная поведенческая схожесть Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Многие знают Гитлера не только как такого же маньяка, как и Путин, но и как красноречивого оратора, умевшего завораживать публику своими эмоциональными монологами. Но это не совсем так. На самом деле, Гитлер был очень неуверенным в себе и зажатым человеком. В самом начале своей политической карьеры, когда он выступал перед толпой и слышал в свой адрес критику, то закрывался в себе и терял присущий ему запал. В ряде случаев его толпа доводила даже до истерики.

Со временем Гитлер нашел выход из этой ситуации, и этим выходом стали штурмовики "СС". Практически на всех своих выступлениях и даже партийных, Гитлер окружал себя статными, спортивными штурмовиками "СС", в окружении которых он чувствовал себя защищенным и уверенным в себе.

Временами Гитлер удивительно похож на Путина Фото: Neveragain.media

Собственно, Путин сегодня проявил себя точно так же.

Накануне своего выступления он подверг Украину массированному налету Shahed-131/136, а пока шла его прямая линия и по ее завершению, в воздушном пространстве России летали МиГ-31К и были запущены гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".

Террор, страх, насилие — все это придает Путину уверенности во время выступлений, в ходе которых похвастаться особо нечем. Побед нет. Страна в глубоком кризисе. Россиян диктатор отправляет на убой ради захвата маленького села и ПГТ. Врать, осознавая, что по всей Украине звучит воздушная тревога, а в небе проносятся "Кинжалы", намного проще.

Чем отличается Путин от Гитлера? По многим параметрам, и по психологическим дефектам в том числе, абсолютно ничем. Очередное закомплексованное ничтожество, проливающее реки крови.

К сожалению, у международного сообщества отношение к Путину все же несколько иное, нежели к Гитлеру. И в этом — единственная разница между этими двумя диктаторами. Надеюсь, что их конец хотя бы будет одинаковым.

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