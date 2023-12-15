Семь оттенков безумия. Что показала пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Путина превратилась в его тщательно срежиссированную предвыборную акцию. Эксперт Игар Тышкевич выделает в ней семь главный тематических блоков.

Пропустив большую пресс-конференцию в 2022 году, Путин не мог отменить ее в 2023, в преддверии выборов. Естественно, много было разговоров об успехах РФ. И есть факт — рост доходов от внешней торговли и рост экономики. При этом Путин старательно молчит о проблемах трансферта технологий. Хотя она уже проскальзывает даже в теме "связи дефицита яиц с дефицитом вакцин".

Имеем большой предвыборный разговор. Где Путин щедро раздает обещания увеличения доходов населения, традиционно играет роль "доброго царя", выбирая вопросы, на которые реагирует лично. А также пытаясь внушить избирателю уверенность в завтрашнем дне. В том числе за счет отобранных вопросов из зала и включений, которые начинаются с "у нас ситуация последние годы улучшается" и благодарностей царю.

Тема войны, естественно, присутствует. Путин избегает оценок "достигнутого", аккуратно проходится по "оставшимся актуальными целям". И смещает акцент в сторону патерналистских конструкций — "заботе" о ветеранах (тем более, что вопросов много) и "защите Родины" как обязанности граждан.

При этом, если собрать уже заданные вопросы по группам, имеем 7 ключевых блоков.

Итак, семь ключевых тем из пресс-конференции Путина.

Продолжение шантажа долгой войной. Тут есть и правдивая составляющая — РФ действительно имеет резервы на несколько лет войны. А есть и приглашение к договорняку. Но не сейчас — после выборов. И тут не зря появился пассаж Путина о возможном прекращении помощи Украине: кремлевская информационная машина активно разворачивает тему "слишком дорогой" для ЕС и США войны в Украине. Оккупированные территории и политика замещения населения. Постановочный вопрос о больнице в Запорожской области и нехватке врачей. Забавные детали идей — есть ипотека под 2% на "новые территории" (то есть, оккупированную часть Украины), но "оправдано" ее распространение на вторичный рынок и увеличение "подъемных". Решения, вероятно, будут приняты. И тут же — вопрос о программе переселения с крайнего севера. Кстати, успешно примененной в Крыму. Но тут РФ будет спешить — 2024 год станет годом массового переселения. Куда? Не исключаю формата "конфискации" жилья у украинцев, выехавших из-под оккупации. Проговорился (или сказал специально) о количестве на фронте — 617 тысяч, а также о найме. Тут ничего нового, его оценка в 480 тысяч "набранных" совпала с расчетами, которые делали с коллегами. То есть механизм найма заключенных, узников СИЗО и жителей депрессивных регионов будет продолжена. Старательно избегает темы потерь, но тут интересная арифметика. Набрать более 800 тысяч за год (ноябрь 2022-ноябрь 2023) с учетом рекрутинга в 2022-м году (силы вторжения около 300 тысяч + ЧВК около 150 + ЛДНР около 50 + "БАРС" и другие "добровольцы" около 200) и получить в сухом остатке 617 тысяч на фронте — интересный результат. По новым проектам (например, высокоскоростные дороги), фактически озвучил новых смотрящих за большими проектами (которые намерены начать). И тут помним о "Башнях Кремля", правительство "в стороне", а вот кураторы — технократы (группа Грефа-Кириенко) и старый проверенный боец Собянин. ЧВК. Путин не принял решения о том, как будет функционировать отрасль. Набор нужен, нужны как подразделения на фронте, так и ЧВК за рубежом. На зарубежную часть пока будут, как и раньше "закрывать глаза", а "фронтовые" пока в "разных руках". Но три вопроса по данной теме говорит о количестве "нерегуляров" на фронте (и после него). И перед выборами этим людям обещают легализацию и льготы. Логично. Производная из этого — вероятность появления "имперского" политического проекта. Пока Путин забирает "радикалов" на себя. Связывает изменения их статуса со своим президентским будущим. КНР. Забавная ситуация. Путин не только осознает, но начинает и признавать свою более слабую позицию в паре Москва-Пекин. Как Лукашенко, желая придать дополнительного веса своим словам любил ввернуть "Мы и Россия", так же и Путин начал говорить в адрес КНР. Даже прямой вопрос о перспективах БРИКС свел к формату "важности отношений с Китаем".

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