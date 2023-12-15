"Кинжалы" бьют по детям. Почему нужно вернуть дистанционное обучение в школы Украины

Украинская ПВО работает прекрасно, но обломки от ракет все равно падают на города. В связи с этим врач Ольга Богомолец предлагает вернуть онлайн-обучение в школы и вузы — надо сделать все, чтобы уберечь детей от ракетного террора.

Убивать украинцев — любимое занятие российских захватчиков. На фронте и в тылу, военных и гражданских.

Этой ночью десять баллистических ракет "Искандер" выпустили российские террористы по мирно спящему Киеву.

Все десять ракет перехватила и уничтожила наша ПВО.

Но, к сожалению, даже сбитая ракета является смертельно опасной. С бешеной скоростью падает она с неба по почти вертикальной траектории, и даже если от нее останутся лишь обломки, они также несут большой вред. Именно обломки вражеских ракет сегодня разрушили квартиры и частные дома, ранили более 50 человек, среди которых — 6 детей.

Последствия последних ракетных ударов

Самое страшное, что воздушную тревогу объявили уже после того, как ракеты взорвались над Киевом. Поэтому у людей не было даже теоретического шанса укрыться от преступного обстрела.

Да, в Киеве лучшая в Украине, а может, и в мире, противовоздушная оборона. Но никто не застрахован от того, чтобы попасть под смертельный дождь из обломков, и только тогда услышать сирены тревоги. Если выживет, конечно... Страшнее всего — за детей в школах, в детских садах. Потому что дети — это самое ценное, что есть у нас. Им восстанавливать Украину после нашей Победы, им строить счастливое, мирное будущее. А сейчас они — в опасности.

Не стоило бы снова ввести дистанционное обучение для студентов и тех школ, которые расположены рядом со стратегическими объектами в Украине — пока опасность не минует?

Да, будет страдать качество образования, но жизнь следующих поколений — это для нас самое дорогое, не так ли?

Особенно сейчас, когда россияне хотят нанести нам максимальный вред.

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