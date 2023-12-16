Спасение от баллистических ракет. Как вести себя при угрозе прилета "Кинжалов"

Немного о баллистических ракетах

Хотя я стараюсь никому ничего не рекомендовать, здесь возьму на себя такую смелость.

Учитывая второй, в течение последних двух суток, ночной обстрел столицы баллистическими ракетами, я бы предложил тем, кто это прочитает, хотя бы отодвинуть кровати от окон. И это может спасти Вашу жизнь и здоровье.

Еще раз подчеркиваю как человек, который немножко разбирается в ПВО, главная опасность баллистики — это сверхвысокая скорость ракеты, которая не оставляет много времени на реакцию. Момент запуска и момент появления такой ракеты над Киевом разделяют две-три минуты.

Следовательно, даже воздушную тревогу не всегда успевают объявить.

В таких условиях, когда у вас в запасе две-три минуты, вы не имеете никаких шансов добраться до укрытия. Ведь не надо забывать, что на дворе еще и ночь, зима, а вам нужно проснуться, осознать, что происходит, одеться, одеть детей, выбежать на улицу, найти укрытие и тому подобное. Скорее всего, вас разбудит уже серия взрывов, когда даже в туалет выбегать уже поздно.

Да, наша ПВО (Героям слава!) пока не ошибается, но может и ошибиться... Не стоит забывать, что 8 из 8 сбитых ракет — это отличная работа ПВО. Однако 6 или 7 сбитых ракет — учитывая особенности боевой работы и ТТХ вооружения — это тоже хорошо. Но при этом одна не сбитая ракета где-то таки упадет...

Поэтому хотя бы отодвиньте кровати от окон. Если взрывная волна высадит стекла, как это произошло в Днепровском районе столицы, то вас по крайней мере не порежет стеклом.

Конечно, это не отменяет необходимости бежать в укрытие, если, конечно, Вы уверены, что успеете туда попасть... Потому что оказаться на улице под обломками сбитой ракеты — тоже не то...

Держимся.

Еще немного об аэробаллистических ракетах

Когда-то в комментарии украинскому интернет-изданию я развил теорию, основанную на моих собственных наблюдениях.

Если взлетает 1 МиГ-31К, опасность запуска "Кинжалов" довольно низкая.

Если взлетают три и более — опасность очень значительна. Грубо говоря потому, что три ракеты — не одна ракета. Перехватить несколько таких целей очень трудно.

Сегодня и прямо сейчас эта теория, к сожалению, подтверждается.

Но к счастью, с "Кинжалами" немного легче, чем с баллистикой, которая запускается с земли. О взлете МиГ-31К сообщают заранее, всегда раздается воздушная тревога. Этому самолету нужно время, чтобы добраться до пусковых рубежей, плюс, в случае запуска, есть еще три минуты, пока ракета долетит, например, до Киева.

Таким образом, даже ночью есть больше времени, чтобы добраться до укрытий. Или по крайней мере, выполнить правило двух стен.

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