Харьков под ударом: как спасти город от ментальной атаки Москвы

В последнее время участились разговоры о намерении России взять Харьков. Военный аналитик Алексей Копытько утверждает, что с военной точки зрения это нереально, но для лучшей сопротивляемости городу нужна перспектива

"Бильд" поведал, что к 2026 году РФ попытается захватить Харьков (а также Днепр и Запорожье).

Так вот. Ибо какое-то время обобщал ряд наблюдений.

Россия точно хочет захватить Харьков и будет строить такие планы. Это не секрет от слова совсем. Ибо гипотетический захват Харькова можно представить как тотальную победу в войне. Оправдает все потери и невзгоды роснаселения. Для Украины драматичнее с точки зрения последствий лишь: а) захват Одессы с отсечением от моря и б) захват Киева. Но хотеть — не вредно. При условии, что город будет организованно обороняться, захватить Харьков теми силами, какие способна накопить РФ, невозможно. Нанести урон — да, а захватить — нет. Единственный шанс для россиян — подорвать волю к сопротивлению, парализовать оборону изнутри. Именно задачу подрыва обороны изнутри россияне будут превентивно решать, вынашивая планы военной операции. Обнародование "планов" — это один из элементов конструирования самосбывающегося пророчества. "Планов" с захватом Харькова орками мы увидим не один. Те, кто их будет публиковать, не обязательно агенты РФ. Их могут использовать как переносчиков заразы. Настроения в городе не являются секретом. Есть несколько очевидных групп, о которых в РФ прекрасно осведомлены. Первая — это "ждуны". Идейные лоялисты РФ. Их сравнительно немного. Тратить на их окучивание дополнительные усилия нет смысла, они и так ментально на стороне врага. Пока живут в пассивно-спящем режиме. Часть тихонько вредит, где дотягивается. Им вполне хватает сигнала, что "Россия сосредотачивается". Тут все ясно — это полянка для СБУ. Вторая — люди с настроем "надо что-то решать". Их число растет. В целом лояльная Украине группа, но ее основной запрос — безопасность и возможность "нормально жить". Именно эта группа будет опорной для культивирования запроса на переговоры. Технически россиян вполне устроит позиция: "враг — в Москве, но виновники продолжения войны — в Киеве, ибо не хотят переговоров". Тезис с переговорами будут раскручивать и через западные голоса. Третья — люди, составляющие костяк обороны, которые ни при каких условиях не примут РФ. Обрушение и выдавливание из города данной группы будет одной из главных целей россиян. Задача-максимум для Москвы: стравить вторую и третью группу, чтобы желающие "нормально жить" обвиняли в невзгодах войны не Россию, а тех, кто дает отпор оккупантам. Для работы с этими аудиториями россияне используют реальные проблемы и опираются на реальные мотивы. Сигнал "война будет долгой" и "у РФ есть план на годы вперед" вместе с периодическими обстрелами подстегивает требование "какого-то решения". Рефрен "война будет долгой" в Ужгороде и в Харькове ощущается совершенно по-разному. Россияне докручивают этот тезис. Режим "сначала прилет — потом тревога", что на днях отчасти прочувствовали в Киеве (отчасти — потому что Харьков ближе к границе и совсем другое качество ПВО), не делает людей симпатиками РФ, но формирует настроения. "Школа в метро", ставшая одним из символов стойкости и вызывающая умиление у партнеров, в самом Харькове частью горожан воспринимается иначе: в гробу мы видали, чтоб наши дети учились в метро и подвалах, пусть так поучатся дети умиляющихся. И тех, кто уходит на рождественские каникулы, не утвердив пакет помощи. Это эмоции, но они есть. Что предложить этим людям? Есть вещи, которые неплохо резонируют. Во-первых, адекватно воспринимается аргумент, что сейчас ни о чем хорошем договориться нельзя, только о плохом и без каких-либо гарантий. Отчего станет не лучше, а хуже. Тезис, что надо терпеть до развала России, не работает. А вот мысль "терпеть, чтобы выйти в более сильную переговорную позицию и договариваться о хорошем" — вполне. Однако нужны действия в подкрепление. Наглядным доказательством движения к лучшей переговорной позиции будет: 1) усиление ПВО; 2) способность наносить удары по территории РФ. Ничто так не бодрит людей, как бавовны у животных, обстреливающих Харьков. Конструкция "переговоры — возможно, но в сильной позиции, и вот как мы к ней идем" не позволит россиянам подмять эту группу полностью. У меня довольно специфический круг общения в Харькове, практически все либо воюют, либо обеспечивают фронт. Поэтому очень наглядно видны признаки темы, которую стоит проговорить. На эту группу россияне забрасывают мыслевирус: "А за что мы воюем"? Что будет после победы / в случае заморозки? За два года большой войны (а кто-то на войне 10 лет) есть и усталость, и истощение. Однако мотивация не пустить россиян в свой дом и память о погибших держит в тонусе. Залезть в голову и подавить волю этих людей в категориях настоящего времени крайне сложно. Поэтому россияне начинают работать с образом будущего. Чтобы создать ощущение бессмысленности сопротивления. Сигнал очень простой: "У Харькова в условиях вражды с Россией нет будущего". Поскольку и в случае продолжения горячей фазы войны, и в случае враждебной заморозки город обречен на деградацию. Разница лишь в том, с какой скоростью.

Логика и фактаж, на которые нанизывается этот тезис, схематично выглядит так.

Харьков уже не будет прежним — настало время подумать, каким он будет Фото: 20khvylyn.com

С 1991 года Харьков прошел через несколько потрясений.

В СССР город был важным имперским научно-техническим и промышленным центром. Все, что обслуживало масштаб империи (особенно — ВПК), вмиг стало ненужным. Город потерял 200 тыс. населения (очень продуктивного) и прошел через болезненную адаптацию. Вместо наукоемких производств появился рынок "Барабашово".

К середине 2000-х город оклемался, нашел новую миссию, которая в значительной мере была завязана на контакты с Россией.

В 2014 году часть этих связей оборвалась, часть — ослабла. Из крупнейшего логистического хаба Харьков все больше превращался в тупик.

Обвала не произошло из-за притока большой массы населения из Донецкой и Луганской области. Это была инъекция, которая помогла пройти через шок. Плюс бил рекорды аэропорт, что обеспечивало достаточный комфорт и мобильность для контингента с высокими доходами.

В 2022 году ситуация резко ухудшилась. Есть тенденции, которые на поверхности.

Во-первых, встал и вышел ИТ-бизнес. Многие — безвозвратно. Те, кто пока остался, готовятся. А это важнейшая для города часть сообщества.

Во-вторых, под угрозой сектор образования. Пока еще есть инерция, но и студенты (особенно — иностранные), и преподаватели неизбежно будут искать альтернативу. Это еще одна ключевая группа.

В-третьих, многие бизнесы, где нужно что-то развивать или просто с длительным циклом, замерли или ушли/уходят. Уезжают люди востребованных профессий, например, врачи.

Временная искусственная подпитка в виде ПДФО военных искажала картину, будет еще сложнее.

В общем, значительная часть наиболее продуктивного населения, которая формировала городскую среду, покинула город. Либо находится на стадии принятия того, что придется уехать. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра.

Потребности обороны обеспечат приток в город нового населения — военных. Однако их не будет достаточно для компенсации оттока. Плюс военные создают иную среду.

Будет шевелиться какая-то оборонка. Но, скорее, не производство, а ремонт и подобное.

Даже если война заморозится завтра, Харьков останется тупиком на границе с нависающим Мордором. В итоге получится совсем не тот город, в котором многие харьковчане привыкли жить и который был магнитом для нескольких регионов.

Харьков в нынешнем виде перестанет существовать. Среда изменится. Он постепенно превратится в аналог Сум (тоже находятся в 40 км от границы с РФ). Хороший город — но другой.

Россияне подбрасывают мысль: ну, допустим, вы храбро обороняетесь, и завтра война встанет на паузу. А дальше что? А будете ли вы жить в таком городе со своими детьми? А если не будете, так зачем упираться?

Пряник интеграции в ЕС и НАТО пока / уже не является убедительным. Вернее, многие будут выбирать личную интеграцию, а не бороться за эфемерную интеграцию вместе с городом, у которого грустная перспектива.

До тех пор, пока не обозначена другая перспектива.

6. Пока отбивались подручными средствами, всю эту рефлексию о будущем надо было держать при себе, дабы не размывать фокус. Сейчас уже надо давать людям какие-то подсказки. Ибо россияне активно вышли на эту полянку.

Чтобы сохранить и обеспечить развитие полуторамиллионного города, нужна большая идея.

Я бы искал идею в правдивой и понятной области — связей Харькова с Россией.

Харьков должен превратиться в один из главных центров работы с российской угрозой для ЕС и НАТО, в один из центров модерирования происходящего на российском пространстве.

В Харькове для этого есть базовый интеллектуальный капитал, который можно нарастить, и неоспоримое преимущество – отсутствие языкового барьера.

В Харькове должен быть развернут международный трибунал для преследования российских преступников.

В Харькове должен быть построен инструмент фильтрации, какой россиянин является хорошим, а какой — нет.

В Харькове должна заземлиться вся международная инфраструктура по обслуживанию санкций против России, конфискации активов и т.д.

В Харькове нужно разворачивать think tank’и по анализу России, которые будут обслуживать западные столицы. Вместо того шлака, который наплодили сейчас из разного рода советологов и кремленологов.

В качестве переговорной опции существует тезис о демилитаризованной зоне на 100-200 км вглубь РФ/РБ. Харьков изначально должен быть спозиционирован как центр мониторинга/управления этой зоны, если она будет создана.

Один из прикладных вопросов для любого диалога о гарантиях — создание условий для реанимации аэропорта. Чтобы открыть город для иностранцев. Плюс сутки логистики в одну сторону — это приговор.

Подобных идей можно набросать еще, скомпоновать их и выстроить в какую-то логику, таймлайн, "если — то" и т.д. Главное — чтобы эти идеи помогли зафиксировать нужный масштаб.

Какие риски?

В Кремле не будут кричать "ура" и могут усилить давление.

Фишка в том, что они в любом случае усилят давление.

Разница: успеет ли Харьков появиться на карте интересов ЕС / НАТО, либо нет. Это определит масштаб ресурса, который можно будет привлечь для защиты и восстановления.

Если не думать в этом направлении, то многое все равно будет реализовано. Ибо запрос на работу с российским пространством есть. Но будет реализовано, условно, во Львове. Потому что во Львове приятно.

Будет хороший мир и шанс на нормализацию с РФ через время — Харьков займет нишу хаба контактов.

Будет плохой мир и обезьяны с ядерной бомбой в 40 км? Сеул тоже так живет. Но он включен в систему интересов и гарантий. Чтоб вы понимали — до сих пор существует специальное командование ООН, созданное в 1950 г. для защиты Республики Корея от агрессивного коммунистического режима.

В общем, время продумать новые просьбы к Санта Клаусу и подтянуть на правильную сторону Деда Мороза. Начать со Снегурочки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник