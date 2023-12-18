Бедность, криминал, миграция. Как Россия планирует захват Украины через разрушение экономики

Экономический упадок Украины прямо сейчас — это второй сценарий России по оккупации, считает блогер Сергей Дидковский . Часть этого плана — критическое снижение уровня жизни украинцев и разрушение производственных процессов.

Второй сценарий захвата Украины, который Россия использовала ранее.

Экономика — также оружие. Именно поэтому Россия десятилетиями истребляла предпринимательство в Украине, захватывала и разрушала наши активы.

Голодомор и коллективизация — также об этом. В результате имеем в Украине миллионы людей, которые являются "классовыми врагами" предпринимательства, как вида деятельности.

С распадом совка уничтожение продолжилось. Потому что России нужна зависимая от нее Украина. Зависимая от ее энергоресурсов, кредитов.

Авдеевский коксохим — очевидный, но не единственный символ разрушения украинской экономики Фото: Из открытых источников

Инструмент "зависимости от кредитов" также использует Китай для захвата стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Считаю, что экономический упадок Украины прямо сейчас — это второй сценарий России по оккупации.

Уменьшение количества экономически активного населения, давление на бизнес и изоляция от глобальных торговых процессов приведет к: бедности, криминалу, усилению миграции и в результате — к активизации пророссийских политиков, которые используют социально-экономические проблемы в собственных интересах.

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