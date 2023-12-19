Десять книг для Зеленского. Что полезно прочитать президенту Украины

Известный экономист Владислав Рашкован рекомендует президенту Украины 10 книг, полезных и интересных для прочтения. В них — обо всем: об Америке, о войнах, о Европейском Союзе, об ораторском искусстве...

Все знают, что в Вашингтоне был с визитом Президент Украины Владимир Зеленский. Во время визита президент также встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Перед встречей офис Кристалины спросил меня, какую книгу было бы лучше всего подарить Президенту. Я подумал и сделал перечень из 10 книг, которые, по моему мнению, могли бы быть интересными. Семь из этих книг есть в моей библиотеке, поэтому мне было легко их порекомендовать.

Внизу этот перечень с моими комментариями — может, и вам будет интересным.

Мир сейчас находится в состоянии поликризиса (много кризисов одновременно — polycrisis) или пермакризиса (постоянного кризиса — permacrisis). Украина в центре этого кризиса. Как с этим справиться и как починить этот мир, будет интересно прочитать в новой книге Гордона Брауна, Мохамеда Эль-Рияна и Нобелевского лауреата по экономике Майкла Спенса "Permacrisis" https://bit.ly/47XsQbh Нашим ключевым военным и финансовым партнером сейчас являются США. Президент и команда делают все возможное, чтобы эта поддержка была непоколебимой. Для того, чтобы лучше понимать американскую внешнюю политику, есть много книг. Мы понимаем, что эта политика очень сложная, имеет много исторических особенностей. Поэтому я порекомендовал относительно новую книгу Боба Зелика, бывшего президента Всемирного банка "America in the World: A History of U.S. Diplomacy and Foreign Policy" https://bit.ly/3TtPYtf Украина стремится стать членом ЕС, и точно им станет однажды. Но нам надо больше изучать и понимать, что такое семья Европейского Союза, как рождалась идея, какой смысл вкладывали отцы-основатели в концепцию единого европейского пространства. Я лично не читал эту книгу, но после решений Европейского Совета планирую это сделать: Мемуары Жана Моне https://bit.ly/3tnxMXH После войны Украину ждет большая реконструкция. Мы все работаем над чем-то вроде Плана Маршала. Но нам также надо понять, а что это был за план — сможем ли мы скопировать его, или нам придется создавать для себя что-то другое типа Плана Урсулы, Кристалины или Прицкер. Я не знаю книги лучше на эту тему, чем книга Бена Стейла "Marshall Plan" https://bit.ly/3TuAG7Q Но нам еще нужно выиграть войну. Я не являюсь специалистом в военном деле, но хочу больше разобраться в нем. В последнее время вышло несколько важных книг о войне в 21 веке. Я посоветовал выбрать новую книгу генерала Петреуса (вышла в середине октября 2023 и уже включает разделы о российском вторжении) "Conflict" https://bit.ly/41r0K5C Зеленский известен как очень сильный оратор. Его речи в последние 2 года были слышны и в парламентах ключевых стран-партнеров, и на площадях ключевых столиц мира. Есть такая книга "The World's Great Speeches" — я уверен, что несколько речей президента будет в этой или похожей книге в будущем https://bit.ly/47iE4pH В последние годы выходило много книг о том, что в современном мире власть будет также достигаться через преимущества во владении ИИ. 2023 год был годом развития искусственного интеллекта, и поэтому, по моему мнению, Украине важно дальше развиваться как страна, в которой ИИ также имеет практическое применение — от военных действий до образования и государственного управления. Поэтому я порекомендовал книгу, которые написали двое моих хороших друзей из MIT: Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон "Power and progress". Она о том, как смотреть на ИИ в парадигме развития технологий https://bit.ly/4aAh6gy Украина — демократическая страна, которая еще стремится воплощать либеральные экономические реформы. Параллельно мы пытаемся построить сильное государство, но также и сильное гражданское общество, которое бы уравновешивало государственный аппарат, делало бы его подотчетным. Я не читал лучше книги на эту тему, чем фолиант Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона "Узкий коридор" https://bit.ly/3Agsw6r От климатических изменений мы никуда уже не денемся, к сожалению. Но надо понять, как избежать катастрофических последствий, которые изменение климата принесет нашей планете. У Украины во время восстановления также есть роль в этом процессе — мы должны отстроить нашу экономику и наши города более зелеными и устойчивыми (sustainable). На тему климата написано много книг. Я посоветовал книгу Билла Гейтса "How to avoid climate disaster" https://bit.ly/4ah2jXM И последнее: Владимир Зеленский является также и мужем для своей жены, и отцом для своих двух детей. Из-за работы он проводит много времени не в кругу семьи. Но и первая леди играет важную роль в продвижении интересов Украины. И это совершенно естественно, что многие женщины в современном мире взваливают на свои плечи очень много не всегда свойственных задач. Об этом пишет в своей книге "Career and Family" лауреат Нобелевской премии этого года Клаудия Голдин. Ее я также посоветовал, чтобы президент передал Елене Зеленской https://bit.ly/3tlo5ce.

Кристалина поблагодарила за этот перечень, выбрала 2 книги из него и подарила президенту. Как вы думаете, какими были эти 2 книги?

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