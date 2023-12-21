Миллион снарядов в месяц: могут, но не хотят. Почему США и Европа не запускают производство вооружений

Теоретически, Европа и США могли бы производить миллион снарядов в месяц — достаточно для фронта. Но практически, рассуждает экономист Павел Вернивский , это не окупаемое производство, да и куда девать снаряды, если вдруг мир?

Знаете, почему Европа или США не запускают производство снарядов?

Не потому, что НЕ МОГУТ. Просто, если кто-то не знает, то в годы Первой мировой коалиция Антанты (в основном Франция и Британия) произвела 780 млн. снарядов! А Германия с Австро-Венгрией — 690 млн.

Причем Германия начинала войну с производства в 4 млн. снарядов в год и заканчивала войну производством в 130 млн. в год. А Великобритания начинала войну с производства в 2 млн. снарядов, а закончила производством аж 200 млн. в год!

Все эти цифры были достигнуты благодаря масштабным наращиванием самого производства и всех комплектующих, как порох, взрывчатка. И исключительно потому, что снаряды тогда производились быстрой технологией "литья из чугуна".

Также хочу напомнить, что после войны большинство этих построенных заводов оказались ненужными и их пришлось закрывать вплоть до Второй мировой войны.

А сейчас они "не могут", потому что производят эти снаряды по более современной технологии "горячего прессования спецстали", которая в десятки раз медленнее, чем устаревшая технология.

Технически они могли бы в 100 раз увеличить объемы по современной технологии. Однако здесь есть важный нюанс! Говорил с одним производителем боеприпасов полгода назад. Окупаемость таких проектов составляет не менее 7 лет. Плюс никто не вкладывает в проект, чтобы его окупить, а еще и хотят заработать.

Допустим, они начнут производить 1 млн. снарядов в мес. Это достаточное количество, чтобы достичь превосходства над Россией и выиграть войну. Другой вопрос, окупится ли такое производство!

Кто-нибудь понимает, что будут делать производители этих снарядов, если, допустим, война закончится через 2 года? Будут продавать собственным государствам на склад?

Вот только я напомню, что Россия, страна с наибольшими складскими запасами снарядов, начала войну с 20-30 млн. снарядов!!!

Если же Европа захочет создать склад в 50 млн., то этот склад будет заполнен через 4 года. И этого срока недостаточно, чтобы окупить производство.

Также многие не считают, есть ли смысл Европе создавать такие склады! Сколько будет стоить инфраструктура. Сколько будет стоить хранение. А сколько будет стоить утилизация этих снарядов, если все-таки войны не будет? Молчу уже о том, что европейцы понимают, что при увеличении угрозы их промышленный потенциал позволит быстро произвести и оборудование, и снаряды — и это будет выгоднее. У нас эти цифры никто не считал, хотя стоило бы, чтобы не рисовать себе каких-то иллюзий.

И я сейчас не оправдываю союзников. Просто это также аргумент тем людям, которые ориентируются на аналогичные показатели производства в Европе, чтобы как-то оправдать собственное бездействие.

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