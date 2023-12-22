Захват территорий - не главное. В чем главные особенности войны на уничтожение, которую ведет РФ

Войны бывают двух типов — за территории и на уничтожение, пишет блогер Роман Комыза . И война на уничтожение не имеет конца — точнее, не имеет иного конца, кроме как уничтожение одной из сторон…

Все типы войн в конечном итоге делятся на войны за территории и войны на уничтожение.

Первые могут завершиться за счет территориальных уступок или вследствие существенных изменений стратегического положения одной или каждой из сторон. Вторые не могут быть окончены до тех пор, пока хотя бы одна из сторон не будет полностью уничтожена. Скажу точнее: пока не будет полностью уничтожена:

(а) государственность одной стороны (как абсолютный вариант достижения цели войны) или

(б) именно та субъектность одной стороны, которая входит в экзистенциальное противоречие с субъектностью другой стороны (как относительный вариант достижения цели войны).

Война за территории может при определенных обстоятельствах перерасти в войну на уничтожение, но война на уничтожение в войну за территории — никогда. Стороны войны на уничтожение могут имитировать иной характер войны, что крайне легко сделать, т.к любая война связана с потерей или обретением контроля над территориями, но никогда не следует путать задачи контроля с целями войны. Именно поэтому, когда имеем дело с войной на уничтожение, любые разговоры о территориальных уступках и дипломатическом процессе как средстве закончить войну — это фейк, который, вероятно, каждая из сторон может использовать для своих целей, понимая, однако, что то же самое может делать противник — используя паузу как промежуточный результат в войне на уничтожение.

Вот все, что осталось от некогда великого Карфагена

Классическим примером войны на уничтожение является война между Римом и Карфагеном. Если бы Карфаген не был уничтожен римлянами, мы, вероятно, не знали бы о Римской империи и дальнейший ход мировой истории пошел бы сосем другим путем.

Кстати, ни Первая, ни Вторая Мировая война не начинались как войны на уничтожение. Они с самого начала были войнами за территории, но лишь в процессе, по сумме накопленных противоречий и потенциалов, они превратились в войны на уничтожение. Хотя, по прошествии многих лет, становится очевидным, что эти войны не имели ни малейшего шанса достичь первоначально поставленных целей как войны первого типа и какими-либо территориальными завоеваниями или переговорными уступками их невозможно было бы остановить.

Война на уничтожение не имеет конца… а точнее, не имеет иного конца, кроме как уничтожение одной из сторон.

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