Обессилить РФ и Китай. Когда США отключат Россию от западных технологий

Россия и Китай научились обходить санкции и ограничения, которые, по идее, должны мешать им использовать западные технологии, признает американский политолог Крис Миллер. Но есть надежные способы все-таки остановить это

Усилия правительства США, направленные на то, чтобы помешать России и Китаю использовать американское оборудование для развития своих оборонных секторов, привели к введению жестких правил, но неэффективному их исполнению. В результате, инструменты американского производства продолжают появляться на российских ракетных заводах и в цепочке поставок Huawei. Значит, предпринятых мер недостаточно.

Соединенные Штаты и их союзники производят самые передовые инструменты как для точной металлообработки, так и для производства полупроводников. В условиях роста международной напряженности Соединенные Штаты и их союзники были правы, пытаясь запретить противникам использовать эти инструменты для производства оружия, которое подрывает военное преимущество Америки. В октябре 2022 года Соединенные Штаты ввели ограничения на продажу и обслуживание американскими фирмами оборудования для производства чипов по технологии ниже 14 нанометров, что охватывает чипы, необходимые для создания суперкомпьютеров и обучения передовым моделям искусственного интеллекта, с целью ограничить доступ Китая к используемой технологии обучения ИИ в системах военного назначения. А когда Россия вторглась на Украину в 2022 году, Соединенные Штаты и их союзники ужесточили продажу России новейших станков, чтобы предотвратить их использование в военных целях.

Но жесткие ограничения на бумаге не помешали российским и китайским заводам закупать технику американского производства. Отраслевые аналитики полагают, что китайским производителям микросхем удалось перенаправить импортное оборудование на производство более совершенных чипов. Многие западные и японские металлообрабатывающие станки были обнаружены на российских оборонных заводах, производящих вооружения, используемые против украинских городов.

Компании отмечают, что их инструменты могут быть законно проданы одному покупателю, а затем без их ведома перепроданы российскому или китайскому производителю оборонной продукции. Они утверждают, что, как только машина оказывается в руках клиента, невозможно контролировать ее использование.

Прямо сейчас Министерство торговли пытается обеспечить соблюдение экспортного контроля, стучась в двери компаний, чтобы проверить, не нарушили ли они какие-либо правила. Однако соглашение 2004 года, подписанное Соединенными Штатами и Китаем, разрешает работать в Китае только двум американским офицерам экспортного контроля. Эти два сотрудника в среднем посещают предприятия 55 раз в год, проверяя примерно 1 процент всех лицензий. Даже в отношении объектов, которые они посещают, часто проходит более 100 дней между подачей запроса и предоставлением доступа, что дает компаниям достаточно времени для запутывания следов. Большинство союзников США имеют еще менее эффективные режимы проверки, поэтому непропорционально большая часть ограниченного оборудования, поступающего сегодня в Россию, перенаправляется через них.

Мы не можем ожидать, что лисы, даже зарегистрированные в США, будут охранять курятник. Мы считаем, что некоторые западные фирмы, возможно, предпочтут не знать слишком много о своих клиентах, чтобы им не стало труднее закрывать на это глаза. Более того, компании сталкиваются с коммерческими стимулами гарантировать конфиденциальность данных клиентов. Из-за этого самоконтроль потерпел неудачу.

Так как же Запад может ужесточить соблюдение этих правил?

Компании, производящие контролируемые инструменты, должны быть обязаны устанавливать в них защищенную от несанкционированного доступа геолокацию. Apple AirTag стоит менее 30 долларов. Производители инструментов стоимостью в миллионы долларов, несомненно, смогут найти экономически эффективный способ включения одобренной правительством геолокации в свои устройства двойного назначения и обеспечения проверки в реальном времени Министерством торговли. В идеале, если запрещенный инструмент перевозится в Россию или на запрещенный китайский завод, он должен автоматически отключаться. По крайней мере, у следователей будет информация о том, где находился инструмент.

Геолокация должна быть только началом. Самые сложные производственные инструменты полагаются как на программное обеспечение, так и на прецизионные сверла. Металлообрабатывающие инструменты, используемые для изготовления самолетов и артиллерийских орудий, имеют сложные компьютерные системы управления. Технически возможно не только знать, где находятся инструменты, но и для чего они используются.

Соединенным Штатам нужны ключевые союзники-производители, такие, как Япония и Германия, чтобы выступить единым фронтом. В конце концов, инструмент японского производства даже был замечен в новостях внутри китайского ядерного исследовательского центра. Администрации Байдена следует добиваться интернационализации этих более жестких правил вместе с ключевыми союзниками в Европе и Азии.

Предъявление более высоких требований к компаниям было бы далеко не беспрецедентным. Министерство финансов наложило на банки штрафы на миллиарды долларов за содействие в переводе денег террористическим группировкам и наркокартелям. Столкнувшись с большими штрафами, банки вложили средства в масштабные операции по обеспечению соблюдения требований. В качестве первой линии защиты сегодня некоторые банки не разрешают использовать VPN на своих веб-сайтах именно для того, чтобы они могли геолокировать запросы и предотвращать транзакции в странах, подвергшихся санкциям. Требовать, чтобы западные производители инструментов внедрили аналогичный контроль, не составляет большого труда.

Во время холодной войны Запад ввел строгий контроль над металлообрабатывающими инструментами, чтобы предотвратить их использование в советских военных целях. Серьезное отношение к контролю за экспортом машин сегодня является одним из наиболее экономически эффективных способов существенно ограничить вооруженные силы наших противников. Столкнувшись с реваншистской Россией и враждебным Китаем, нам необходимо оживить эти методы, иначе наши инструменты будут продолжать использоваться для создания их вооруженных сил.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник