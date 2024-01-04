Испытание морозами. Сколько продержимся без отключений света в самые холодные дни зимы

Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будут очень холодными. Подчеркивая это, эксперт коммунального рынка Олег Попенко рисует проблемы украинской энергосистемы и призывает граждан готовиться к возможным сложностям с подачей тепла и электричества

Начиная с 6-7 января нас ждут серьезные испытания в виде морозов минус 10 -15, даже минус 20 возможны.

При этом, низкие температуры будут держаться достаточно долго, 7-10 дней

Это и будет одним из главных испытаний (впереди еще, как минимум, февраль и март) этого ОЗП и проверка того, как мы готовы к нему.

Особенности нашей энергетической системы заключаются в том, что при температурах ниже минус 8-10 мы вынуждены будем сжигать топлива на 20-30 % больше, чем при минус 5-7%. Уголь на складах есть. Хватит ли его, посмотрим.

Вторая проблема — это техническое состояние нашей генерации. Никакого секрета нет, что за декабрь 8-10 блоков тепловой генерации выходили в капитальный, текущий или аварийный ремонт. И выдержат ли блоки работу в сложном режиме 7-10 дней — не факт, а ведь покрывать пиковые нагрузки у нас практически нечем, кроме импорта.

Касаемо импорта, мы 7 дней брали импорт в декабре, 11 дней брали в августе. Но морозы будут и в Европе, будет ли у них профицит электроэнергии в это же время, не факт.

Также надо учитывать участившиеся обстрелы нашей энергетической инфраструктуры.

Так что нас ждут очень непростые недели, и мы должны быть максимально к этому готовы.

Заряжаем пауэрбанки, готовим теплые вещи, проверяем электрические системы в доме, готовим генераторы, заправляем их.

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