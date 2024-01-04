Кремлю нужна не Украина. Почему Путин хочет как можно быстрее закончить здесь и идти дальше
Аналитик Анатолий Амелин считает, что сейчас Путин хочет прекращения огня в Украине больше, чем кто-либо. По мнению Амелина, Путину нужна передышка, чтобы перегруппироваться и подготовиться к следующей войне — с одной из стран НАТО.
Это странно звучит, но Путин хочет прекращения огня больше, чем кто-либо другой!
Причин несколько:
- Он уже понимает, что военными методами больше, чем контролирует сегодня на территории Украины, он не получит.
- Продолжение военной кампании увеличивает потери и истощает запасы техники, которая нужна для следующего шага.
- Ему нужно иметь запас времени для накопления ресурсов (производства новой техники) для разрушения системы НАТО и всего западного мира… для достижения главной цели своей жизни — мирового лидера.
Последнее звучит странно, однако вполне реалистично.
Представители разведок осенью этого года несколько раз сообщали, что Россия разрабатывает планы нападения на страны НАТО.
Казалось бы, где истощенная войной в Украине Россия, а где сильная большая армия блока НАТО?
Но все не так.
- Ограничение поставок военной помощи Украине показало, что запасы военной техники на складах стран НАТО очень ограничены.
- Многие предприятия, производители военной продукции в Европе — давно или сидят без заказов, или закрылись. Запад проигрывает России по возможностям производить вооружение различных типов.
- Европа имеет существенные ограничения в производстве практически всех видов вооружений. Будь то бронетехника, или взрывчатка, а особенно снаряды.
- Россия уже сегодня производит дронов (основного средства ведения боя в современной войне) в сотни раз больше, чем производит их Европа.
- Численность армий европейских стран НАТО (без учета Турции и США) — около 1,3 млн человек. Путин уже увеличил численность своей армии до 1,3 млн человек (но он имеет в разы больший мобилизационный потенциал, чем страны Европы).
- Оборонная промышленность России может выйти на выпуск 2 млн снарядов и 200 танков в год. Вся Европа вместе не смогла наладить производство для Украины 1 млн снарядов. Ее годовые мощности — всего 600 тыс. снарядов. Плюс Северная Корея легко уже поставила России 1 млн снарядов, и сколько еще поставит, неизвестно (как, кстати, и Китай).
- Российская армия прошла боевое сплочение, имеет отработанную систему управления армиями и боем, страны НАТО имеют опыт только учений, далеко отличных по масштабу от боевых действий в Украине.
Совокупность всех этих факторов показала карлику его роковую ошибку. Начинать войну нужно было с одной из стран НАТО, которая бы не успела применить 5-ю статью, как война была бы закончена (такие планы, насколько мне известно, были еще в 2019 году).
Сейчас Путин начинает готовиться к большой войне.
1. Поддержка Россией конфликтов, подобных тому, что произошел в Израиле 7 октября, показала свою эффективность.
- Запад имеет ограниченные ресурсы. Израиль получил часть военной техники, которая готовилась для Украины;
- в 2024 году подобных конфликтов будет уже несколько;
- в 2025 году их количество может превысить 10;
- западный мир не сможет эффективно помогать союзникам и пополнять свои запасы.
2. Перерыв в войне с Украиной нужен Путину как инвестиция времени в резкое наращивание своей армии для будущего блиц-крига.
3. Усиление обстрелов Украины и непрерывная наступательная активность выполняет две задачи:
- истощение военного потенциала Украины и Запада;
- поднятие ставок в будущих переговорах о прекращении огня (о чем говорят сегодня политики в США и Европе).
4. Скорее всего, вопрос переговоров будет поднят в апреле 2024 года сразу после проведения демократических выборов Путина (кстати, китайцы мне подтверждают именно этот период).
5. Украина получит гарантии безопасности (с большой вероятностью) и финансирование для восстановления разрушенной инфраструктуры.
6. Дальше Россия будет играть на недовольстве украинского общества. Ведь у нас были созданы ожидания победы, но никак не заморозки. Поэтому сценарий, который в Украине будет готовить карлик — массовые протесты и возможное силовое свержение власти (не важно, кем). Сам факт нарастающего хаоса и будет необходимым результатом.
7. Зачем нужен хаос в Украине? В случае большой войны Россия – Европа, США – Китай, важная роль Украины — быть союзником стран Запада и поставщиком простой постсоветской военной техники. Хаос умножает на ноль эти планы наших партнеров (а они есть). Плюс страну, в которой хаос, и не нужно захватывать, она сама развалится.
8. Теперь о сроках нападения на страны НАТО. По разным оценкам, Китай готовится к большой войне с США за Тайвань, начиная с 2027 года (когда закончит перевооружение своей армии, раньше не будет готов). Россия может готовиться к нападению в эти же даты, но… в ближайший год будет лучшее окно возможностей. С ноября 2024 года до конца января 2025 года, после президентских выборов в США и до вступления нового президента в должность, карлик считает, что США не смогут существенно повлиять на деятельность НАТО. А без США система коллективной безопасности — развалится за считанные дни. Так что, начиная с мая 2024 года до января, у России будет 8 месяцев активной подготовки. В которой примут участие Северная Корея и Китай.
9. Украина к этому времени только доберется до своего избирательного цикла (конец 2024 года), пройдет череда протестов и социальных конфликтов. И сильно не повлияет на будущие события в Европе.
Единственный, кто готовится к описанному выше — Польша. Она одна заключила оборонных контрактов на сумму более 40 млрд долл., покупает сотни современных Абрамсов, корейские танки, гаубицы, РСЗО, ПВО, БПЛА, десятки корейских истребителей FA-50 и американских.
Что нам делать сейчас?
- я уже устал говорить, но надо работать со сценариями будущего и иметь антикризисный план "Б" (на случай, который частично описан выше);
- иметь эффективную стратегию экономики военного времени (максимальная эффективность и скорость в ОПК, наращивание производства собственного вооружения и минимум государства в экономике с либерализацией налогов и регулирования, сокращение чиновников на 70%);
- перезагрузить госаппарат — акцент на эффективных проектных менеджеров (а то у нас чиновники, за редкими исключениями, процессные только);
- иметь свою стратегию и план партнерства с глобальными игроками, которые поверят, что мы не только договороспособны, но и отвечаем за свои слова (а за этим придут и большие финансы).
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