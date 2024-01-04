Кремлю нужна не Украина. Почему Путин хочет как можно быстрее закончить здесь и идти дальше

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Это странно звучит, но Путин хочет прекращения огня больше, чем кто-либо другой!

Причин несколько:

Он уже понимает, что военными методами больше, чем контролирует сегодня на территории Украины, он не получит. Продолжение военной кампании увеличивает потери и истощает запасы техники, которая нужна для следующего шага. Ему нужно иметь запас времени для накопления ресурсов (производства новой техники) для разрушения системы НАТО и всего западного мира… для достижения главной цели своей жизни — мирового лидера.

Последнее звучит странно, однако вполне реалистично.

Представители разведок осенью этого года несколько раз сообщали, что Россия разрабатывает планы нападения на страны НАТО.

Казалось бы, где истощенная войной в Украине Россия, а где сильная большая армия блока НАТО?

Но все не так.

Ограничение поставок военной помощи Украине показало, что запасы военной техники на складах стран НАТО очень ограничены. Многие предприятия, производители военной продукции в Европе — давно или сидят без заказов, или закрылись. Запад проигрывает России по возможностям производить вооружение различных типов. Европа имеет существенные ограничения в производстве практически всех видов вооружений. Будь то бронетехника, или взрывчатка, а особенно снаряды. Россия уже сегодня производит дронов (основного средства ведения боя в современной войне) в сотни раз больше, чем производит их Европа. Численность армий европейских стран НАТО (без учета Турции и США) — около 1,3 млн человек. Путин уже увеличил численность своей армии до 1,3 млн человек (но он имеет в разы больший мобилизационный потенциал, чем страны Европы). Оборонная промышленность России может выйти на выпуск 2 млн снарядов и 200 танков в год. Вся Европа вместе не смогла наладить производство для Украины 1 млн снарядов. Ее годовые мощности — всего 600 тыс. снарядов. Плюс Северная Корея легко уже поставила России 1 млн снарядов, и сколько еще поставит, неизвестно (как, кстати, и Китай). Российская армия прошла боевое сплочение, имеет отработанную систему управления армиями и боем, страны НАТО имеют опыт только учений, далеко отличных по масштабу от боевых действий в Украине.

Совокупность всех этих факторов показала карлику его роковую ошибку. Начинать войну нужно было с одной из стран НАТО, которая бы не успела применить 5-ю статью, как война была бы закончена (такие планы, насколько мне известно, были еще в 2019 году).

Таких конфликтов, как в Израиле, за год может стать намного больше Фото: Открытые источники

Сейчас Путин начинает готовиться к большой войне.

1. Поддержка Россией конфликтов, подобных тому, что произошел в Израиле 7 октября, показала свою эффективность.

Запад имеет ограниченные ресурсы. Израиль получил часть военной техники, которая готовилась для Украины;

в 2024 году подобных конфликтов будет уже несколько;

в 2025 году их количество может превысить 10;

западный мир не сможет эффективно помогать союзникам и пополнять свои запасы.

2. Перерыв в войне с Украиной нужен Путину как инвестиция времени в резкое наращивание своей армии для будущего блиц-крига.

3. Усиление обстрелов Украины и непрерывная наступательная активность выполняет две задачи:

истощение военного потенциала Украины и Запада;

поднятие ставок в будущих переговорах о прекращении огня (о чем говорят сегодня политики в США и Европе).

4. Скорее всего, вопрос переговоров будет поднят в апреле 2024 года сразу после проведения демократических выборов Путина (кстати, китайцы мне подтверждают именно этот период).

5. Украина получит гарантии безопасности (с большой вероятностью) и финансирование для восстановления разрушенной инфраструктуры.

6. Дальше Россия будет играть на недовольстве украинского общества. Ведь у нас были созданы ожидания победы, но никак не заморозки. Поэтому сценарий, который в Украине будет готовить карлик — массовые протесты и возможное силовое свержение власти (не важно, кем). Сам факт нарастающего хаоса и будет необходимым результатом.

7. Зачем нужен хаос в Украине? В случае большой войны Россия – Европа, США – Китай, важная роль Украины — быть союзником стран Запада и поставщиком простой постсоветской военной техники. Хаос умножает на ноль эти планы наших партнеров (а они есть). Плюс страну, в которой хаос, и не нужно захватывать, она сама развалится.

8. Теперь о сроках нападения на страны НАТО. По разным оценкам, Китай готовится к большой войне с США за Тайвань, начиная с 2027 года (когда закончит перевооружение своей армии, раньше не будет готов). Россия может готовиться к нападению в эти же даты, но… в ближайший год будет лучшее окно возможностей. С ноября 2024 года до конца января 2025 года, после президентских выборов в США и до вступления нового президента в должность, карлик считает, что США не смогут существенно повлиять на деятельность НАТО. А без США система коллективной безопасности — развалится за считанные дни. Так что, начиная с мая 2024 года до января, у России будет 8 месяцев активной подготовки. В которой примут участие Северная Корея и Китай.

9. Украина к этому времени только доберется до своего избирательного цикла (конец 2024 года), пройдет череда протестов и социальных конфликтов. И сильно не повлияет на будущие события в Европе.

Единственный, кто готовится к описанному выше — Польша. Она одна заключила оборонных контрактов на сумму более 40 млрд долл., покупает сотни современных Абрамсов, корейские танки, гаубицы, РСЗО, ПВО, БПЛА, десятки корейских истребителей FA-50 и американских.

Что нам делать сейчас?

я уже устал говорить, но надо работать со сценариями будущего и иметь антикризисный план "Б" (на случай, который частично описан выше);

иметь эффективную стратегию экономики военного времени (максимальная эффективность и скорость в ОПК, наращивание производства собственного вооружения и минимум государства в экономике с либерализацией налогов и регулирования, сокращение чиновников на 70%);

перезагрузить госаппарат — акцент на эффективных проектных менеджеров (а то у нас чиновники, за редкими исключениями, процессные только);

иметь свою стратегию и план партнерства с глобальными игроками, которые поверят, что мы не только договороспособны, но и отвечаем за свои слова (а за этим придут и большие финансы).

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