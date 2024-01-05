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Конгресс США вспомнил об Украине. Почему срочно вернулись из отпуска американские избранники

Запад достаточно остро отреагировал на недавние массированные ракетные обстрелы украинских городов. Поэтому, убеждает журналист Остап Ярыш, ни в коем случае нельзя утверждать, что о нас забыли или что нас покинули

Остап Ярыш
Журналист
Фото: CNN | Конгрессмены вышли из отпуска пораньше — может, помощь Украине удастся разблокировать?

Видел уже несколько сообщений о том, что мировые СМИ не пишут ничего о последних массированных атаках России, а "западное сообщество уже даже и заявлений не делает — обстрелы как обыденность".

Это еще раз наталкивает на мысль об информационных пузырях в соцсетях, потому что в моей ленте была немного другая картина. В ней было достаточно реакций от западных лидеров и дипломатов, плюс публикаций мировых СМИ и сообщений экспертов/обозревателей.

  • CNN: Россия атакует Украину новой волной ударов против гражданских;
  • The Telegraph: Украина сбила рекордное количество "Кинжалов", которые Россия называла неуловимыми;
  • BBC: Атаки России демонстрируют, насколько критичным для Киева является продолжение западной помощи;
  • "Украинские силы ПВО работают хорошо, но Украина должна получить больше помощи. Новогодние праздники закончились, Запад должен настроиться серьезно и действовать уже сейчас", — президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;
  • "Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных. Хочет, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни никогда", — глава МИД Чехии Ян Липавски;
  • "Мы должны ответить понятным Путину языком: усилив санкции, чтобы он не мог производить оружие через контрабандные компоненты. А также предоставив Киеву дальнобойные ракеты, которые позволят уничтожать пусковые площадки и командные центры", — глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Это лишь несколько тезисов из СМИ и заявлений международных партнеров. Был тоже призыв от немецкого Бундестага немедленно передать Киеву ракеты Taurus. Звонок Сунака и Зеленского. И разговор Блинкена и Кэмерона, где также обсудили поддержку Украины.

Понимаю, что большинство из этого — слова и заявления, и что все ждут действий. Закономерно, взгляды сейчас обращены на США. И особенно на Конгресс, от которого зависит военная помощь.

Так выглядит, что там тоже зашевелились. Вчера группа американских сенаторов заблаговременно вернулась с каникул для обсуждения соглашения о безопасности границы, чтобы разблокировать помощь для Украины и Израиля.

Не знаю, что из этого получится, но возможно, атаки России наконец-то придадут законодателям ощущение срочности, если его у них до этого не было. По крайней мере, в последние дни дискурс вокруг этого активизировался.

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