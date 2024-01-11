Лебединая песня Путина. Почему его Россия развалится, хотя сейчас и кажется сильной

Кажущаяся сила путинской России — фикция, уверяет американский историк украинского происхождения Александр Мотыль в колонке для National Interest. Он не сомневается в крахе нынешней системы власти в РФ, вопрос только, когда это произойдет.

Прогнозы о крахе России оказались ошибочными. Вместо того, чтобы ослабевать, царство Владимира Путина, похоже, становится сильнее.

Один из критиков аргумента о коллапсе формулирует это так: "Спустя два года Россия выглядит в тревожно прочном состоянии". Если принять это за правду, то, очевидно, имеет смысл вести переговоры с Кремлем сейчас, прежде чем он станет еще более могущественным и стабильным. Возможно, это будет горькая пилюля для Украины и ее сторонников, но какова альтернатива?

Альтернатива очевидна. На самом деле Россия не становится структурно сильнее и стабильнее, и почти все теории распада системы заставляют нас ожидать, что в России произойдет что-то глубоко дестабилизирующее. Когда? Вот в чем загвоздка. Это может быть завтра; это может быть через пять лет. В любом случае коллапс приближается, хотя, возможно, и не в режиме "через два года".

Аргументы в пользу усиления России основаны на своеобразных интерпретациях существующих фактов, касающихся режима Путина, войны, экономики и российского населения.

Путин, возможно, излучает уверенность — хотя почему мы должны ожидать чего-то меньшего от него или любого другого лидера? — но внешность может быть обманчивой, тем более, что публичная личность Путина так же часто склонна к невежеству, как и к самоуверенности. Он арестовал своих либеральных и правых критиков и создал аппарат безопасности, а его пропагандистская машина остается такой же активной, как и прежде. Это признаки силы?

Да, по понятным причинам, и нет, потому что во всех этих мерах не было бы необходимости, если бы он не чувствовал угрозы. От кого? От политических и экономических элит, недовольных войной и ее влиянием на российскую экономику и вооруженные силы. Ярким примером является попытка государственного переворота Пригожина. Само его возникновение свидетельствовало о недовольстве внутри армии. Что еще более важно, эта попытка не могла быть предпринята без ведома (и благословения?) служб безопасности.

Так что да, Путин пережил переворот. Но само это событие означает, что его положение было и остается шатким.

Слабость Путина — слабость России

Это важно, потому что слабость Путина означает слабость его режима, поскольку он является его основным ядром. Все авторитарные, тоталитарные, фашистские и диктаторские системы гиперцентрализованы по определению. В этом может быть их сила, если верховным лидером является король-философ-платонист, но чаще всего это фатальная слабость. Высшие лидеры сопротивляются переменам и реформам.

Их центральное положение поощряет перекладывание ответственности, попытки укрепления местной власти и подхалимство. Возможно, самое важное то, что они склонны к стратегическим ошибкам, особенно по мере старения и потери способности демонстрировать непобедимость, непогрешимость и харизму.

Самой значительной ошибкой Путина было давление на президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот отказался от соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в конце 2013 года, тем самым спровоцировав Революцию достоинства, которая привела к бегству Януковича, а затем к началу полномасштабного вторжения в Украину.

Януш Бугайский из Джеймстаунского фонда приводит доводы в пользу того, что война является катастрофой для России: "Российские лидеры пытаются убедить западных лидеров в том, что Украина проигрывает войну, чтобы прекратить военную помощь Киеву. На самом деле война губительна для России. Хотя украинское контрнаступление на Донбассе и Запорожье на зиму застопорилось, после разгрома российских сил в Киеве, Харькове и Херсоне российская армия уничтожена, а ее флот отброшен из западной части Черного моря. За два года боевых действий Россия потеряла по меньшей мере 315 000 человек убитыми или тяжело ранеными из наземных войск численностью около 360 000 человек, вторгшихся в Украину. Она также понесла огромные потери в технике, в том числе 2200 из примерно 3500 танков и треть бронетехники". Это не просто случайные проблемы. Вместе взятые, они свидетельствуют о фундаментальном, структурном уничтожении российских вооруженных сил.

Не менее тревожна ситуация и с экономикой. Оппозиционный российский экономист Владимир Милов показал, что государство вложило огромные средства в четыре сектора (боеприпасы, железные дороги, военная безопасность и машиностроение), напрямую связанные с войной, при этом сократив или лишь минимально увеличив инвестиции в сектор потребительских товаров. Заявления Путина о том, что ВВП растет, а инфляция низкая, скрывают реальность того, что рядовых граждан приносят в жертву на алтарь милитаризма. Как указывает Милов, "россияне стали значительно беднее за последние пять лет, и особенно — за последние два года".

Недовольство россиян своей жизнью — не выдумка Фото: иллюстративное фото

Эмпирические аргументы в пользу сильной России слабы

Джеффри Зонненфельд из Йельского университета и его коллеги убедительно показали, что санкции сработали и что "Россия больше не является даже отдаленно экономической державой и запретила минимальную отчетность по прозрачной статистике национального дохода, которая необходима для сохранения членства в МВФ. Поскольку ее промышленная мощь ниже, чем у Чили, путинская Россия выживает, просто захватывая активы. Экономика, в которой все больше доминирует государство, поглощает собственные компании, чтобы поддерживать военную машину Путина".

Наконец, мы подходим к русскому населению. Да, оно бездействует, и да, это делает его моральными соучастниками преступлений Путина. Но значительное меньшинство, возможно, одна пятая, выступает против войны и фашистского режима Путина. В основном это горожане, образованные специалисты, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время они запуганы. Но как только появится возможность, а это неизбежно произойдет, они заявят о себе, как и все городские образованные профессионалы во всем мире.

Таким образом, эмпирические аргументы в пользу сильной России слабы. Между тем теоретические аргументы в пользу коллапса сильны, поскольку Россия чрезвычайно уязвима перед структурными силами, которые обычно приводят к системному коллапсу. Важно помнить, что структуры подобны тектоническим плитам. Мы можем предсказать, что землетрясения неизбежно произойдут там, где встречаются две плиты, но не можем точно сказать, когда. И мы можем сказать, какие регионы или государства находятся в большей или меньшей степени проблем и все чаще сталкиваются с перспективой краха.

Какие структурные силы преследуют Россию?

Приведенный выше анализ выявил их. Хрупкость режима — одна из них. Другая — тяжелое положение военных. Тонущая экономика — третья. Протестный потенциал образованных городских элит России — четвертая. Из истории мы знаем, что такие государства склонны к распаду или, по крайней мере, к массовым народным протестам и смене режима. На ум сразу приходят Советский Союз и его восточноевропейские сателлиты в 1989–1991 годах.

Но то же самое происходит и во многих странах мира, таких как Аргентина, Никарагуа, Египет, Сирия, Зимбабве и Ливия. Некоторые государства, такие как Иран аятолл, выдерживают штормы повторяющихся потрясений и выживают. Другие, такие как шахский Иран, этого не делают. Помимо таких банальностей, как "все зависит от силы государства или ума элиты", мы просто не можем знать, каким будет точный результат.

Но мы знаем, что в большинстве случаев "противоречия", порождаемые структурными силами, выходят на первый план, когда возникают "искры" или "триггеры". Это могут быть убийства, землетрясения, пожары, стихийные бедствия или войны, особенно безуспешные войны, которые создают нагрузку на и без того ослабленную экономику, вооруженные силы, режимы и население. Именно Первая мировая война разрушила Габсбургскую, Османскую и Российскую империи, а Вторая мировая война почти разрушила Советский Союз, особенно после того, как масштабные структурные изменения Иосифа Сталина ослабили советскую систему и сделали ее склонной к краху.

Геноцидная война России против Украины, вероятно, является именно такой искрой. Режим, армия и экономика стали слабее, и нет никаких оснований ожидать улучшения ситуации в ближайшее время. Это означает, что чем дольше длится война, тем больше вероятность того, что структурные силы будут сталкиваться друг с другом, тем больше будут противоречия и тем более вероятным станет распад России. Вопреки распространенному мнению в России и на Западе, время — не на стороне Путина. Он не молодеет, и его режим не становится сильнее. Поэтому Западу следует воздерживаться от переговоров с Путиным до тех пор, пока его страна и режим не ослабнут и их невозможно будет легко восстановить.

Так что не поддавайтесь его вынужденной браваде. Мелодия, которую он поет, — его лебединая песня. Что касается того, когда путинская Россия встретит свой конец, то это может произойти раньше, чем вы думаете.

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