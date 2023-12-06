Три четверти РФ одобряет вторжение: как россияне научились не беспокоиться о войне

Related video

Несут ли среднестатистические россияне вину за войну против Украины? Как насчет ответственности? Или они избавляются от морального крючка?

Недавний доклад двух российских экспертов, связанных с Фондом Карнеги за международный мир, предполагает, что ответ лежит где-то между первыми двумя вариантами.

Доклад под названием "Альтернативная реальность: как российское общество научилось не беспокоиться о войне" представляет собой печальное чтение.

"За почти два года, прошедшие с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала "специальную военную операцию" против Украины, российское общество привыкло жить на фоне жестокого вооруженного конфликта", — пишут соавторы Денис Волков и Андрей Колесников. В этом нет ничего удивительного: даже украинцы, физически живущие среди насилия, уже привыкли к войне.

Некоторые россияне активно выступают против войны и режима. Некоторые, "турбо-патриоты", "искренне и агрессивно поддерживают" нелегитимного президента и диктатора России Владимира Путина. К сожалению, пишут авторы, "подавляющее большинство апатичны и просто пассивно и автоматически "в основном поддерживают" то, что делает режим, ожидая, "когда все это закончится".

Их поддержка преступного режима Путина достаточно плоха. Гораздо хуже то, что "эта часть населения выбрала стать апатичной: их состояние можно назвать "выученным безразличием". Путин в глазах таких людей является законным лидером, поэтому его "специальная военная операция" тоже должна быть такой же". "

Ключевое слово в этом отрывке – "выбрала". Когда вы делаете выбор, вы осознаете альтернативы и сознательно, намеренно выражаете предпочтение одной перед другими. Невежественные люди, которые верят X, не выбирали веру в X. Это просто часть их психического склада.

Поэтому, когда россияне предпочитают быть безразличными к зверствам, совершаемым от их имени на Украине, они полностью осознают эти преступления, но все же предпочитают поддерживать Путина и его войну.

Заметьте, речь не идет об активной оппозиции. Учитывая глубоко репрессивный характер путинского режима и чудовищность санкций, которые он накладывает даже на незначительные проявления инакомыслия, понятно и даже простительно, что россияне избегают выходить на улицы, рискуя потерять все.

И все-таки находятся россияне, готовые пртестовать Фото: РИА Новости

Но россияне, которые предпочли оставаться безразличными, сделали это в ходе опросов общественного мнения, а не на демонстрациях. Они практически ничем не рисковали, отвечая на вопросы "не знаю" или "не могу сказать". Вместо этого они предпочли поддержать Путина и войну, точно так же, как они решили не выражать свою оппозицию или нейтралитет в отношении конфликта. Одним словом, они выбрали быть либо виновными, либо ответственными, либо и тем, и другим. По крайней мере, ясно, что "пятая часть российского населения, которая является активными и бескомпромиссными сторонниками войны", определенно несет вину за зверства, творимые Россией на Украине.

К сожалению, согласно исследованию Волкова и Колесникова, только около 20 процентов выступают против войны и потому не несут никакой вины или ответственности. Нравится вам это или нет, но со всеми остальными — все наоборот.

Когда три четверти или более населения одобряют войну и геноцид, мы находимся в сфере, которая выходит за рамки опросов общественного мнения и включает в себя культуру. Русские не дикари. Но они, похоже, слишком готовы признать легитимность и власть диких правителей: кровожадных, жестоких и высокомерных тиранов, которые, за редким исключением, правили сначала Московией, а затем Российской Империей и Советским Союзом.

Россияне восставали на протяжении всей истории, и поэтому предположение Волкова и Колесникова о том, что они никогда не выступят против режима Путина, опровергается прошлым. Но нормой было подчинение, тогда как требования свободы, какими бы анархическими они ни были, были отклонениями от этого.

Будучи кадровым офицером КГБ, Путин знал это, когда пришел к власти в 1999 году. И он понимал, что требование, чтобы его пропагандистский аппарат опирался на это культурное наследие, только повысит правдоподобность его послания — что Россия снова станет великой и что Путин является тем человеком, который может это обеспечить — и тем самым укрепить свое правление.

В результате, как выражаются многие русские и украинцы, "мы имеем то, что имеем": рабское население, которое предпочитает преступность правосудию, но которое может, если обстоятельства благоприятствуют, наброситься на своих повелителей, сжечь и разграбить их поместья. В этом смысле исследование Волкова и Колесникова воодушевит Кремль — но лишь до определенного момента. Путин и его окружение прекрасно знают, что они, как и многие их предшественники, уязвимы перед безумными вспышками народного гнева.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно