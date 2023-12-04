Новый царь. Что изменит Путин в России после своей победы на выборах

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Выборы в РФ. Почему они важны для нас?

Говоря о мартовских выборах Путина, у нас сосредотачиваются только на двух аспектах: на том, что Путин выиграет и поэтому это не интересно, и на том, что Путину, под выборы, нужно взять хоть какой-то населенный пункт (пока в его планах это Авдеевка).

На самом деле, такой подход является огромным упрощением всего того, что происходит сейчас в российской политической системе.

Начнем с того, а "о чем же эти выборы?". И ответ здесь значительно выходит за рамки простого вбрасывания бюллетеней и доведения результата до "более 80%". Это выборы об образовании новой системы управления, которую смело мы можем называть абсолютизм. После марша Пригожина Путин неожиданно для себя понял, что в элитах не существует даже намека на заговор. И еще он понял, что ему не нужно впредь играться в такую условность, как любовь народа. Народ, как оказалось, и так никуда не денется, потому что у него нет ни идеологической альтернативы, ни какого-то конкурента для самого Путина. И поэтому, в треугольнике "любовь-договор-страх" Путин, смело отбросил на второй план любовь и ставит на страх. Народ, при этом, согласился с созданием железного занавеса и переходом к советской системе контроля за населением, но без создания ГУЛАГа (такая репрессивная машина в нынешних условиях просто экономически не выгодна и поэтому она не будет воспроизводиться). В целом — новый общественный договор (промежуточный) будет предусматривать полный контроль государства над населением (включая отправку на фронт) в обмен на сохранение "величия" и поддержки минимального набора необходимых экономических благ (надо потерпеть в обмен на сохранение статуса великой страны и не сильного ухудшения жизни).

Кириенко метит в серые кандиналы при дворе нового царя Фото: КоммерсантЪ

Но не это самое главное. Самое главное то, что этими выборами, Путин полностью обнуляет все предыдущие договоры с элитами. Элиты это понимают, но они заложники страха и системы, которую они и создали. Это не значит, что сразу после выборов полетят головы. Но это значит, что каждый высокопоставленный игрок знает: та система балансов и равновесий, которая работала раньше, больше не работает. А какой будет новая система — еще неизвестно.

С большой долей вероятности мы можем говорить, что автором этой будущей системы, которую можно считать системой позднего Путина — транзита к постПутину — является Сергей Кириенко, который очень хотел бы стать в рамках этой системы серым кардиналом. И, между прочим, за основу он берет не модель СССР, а современную модель КНР (и здесь россияне не готовы придумать что-то новое), но при этом, он ее максимально примитивизирует.

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