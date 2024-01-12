Патронный завод на колесах. Как Украине организовать военное производство и почему это еще не сделано

Что не так с ВПК?

Несколько дней назад в ФБ появилось объявление о наборе работников на предприятие по выпуску беспилотников. Информации — минимум: предприятие в Киеве, работа оплачиваемая. И телефон.

Объявление вызвало настоящий взрыв: сотни перепостов и комментариев, тысячи желающих, запросы из других городов: а есть ли такое в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье? Что интересно: многие заявили, что готовы работать бесплатно! Немалую долю составляли сообщения людей "60+" — работавших на производствах, технически образованных и наверняка более дисциплинированных, чем "поколение смузи". И могу предположить, что эти неофиты пенсионного движения имеют и образование более высокого качества, чем то, которое предоставляет сейчас система вузов. Об опыте работы на производстве я уже промолчу...

В то же время наше руководство, отраслей ВПК в частности, жалуется на дефицит рабочей силы, в частности инженерных кадров, что является сдерживающим фактором для наращивания вооружений.

Является ли это объявление в ФБ о найме на работу и количество отзывов на него репрезентативным? Считаю, что да. Если сотни людей из разных городов рвутся производить беспилотники, а некоторые даже не просят зарплату, это говорит о неиспользованном потенциале, а значит — потенциально потерянных объемах продукции.

Нам не известно о реальных объемах производства вооружений в Украине. Данные, которыми делится власть, крайне ограничены и неконкретны. Известно, что при "совке" на территории УССР находилась треть советского ВПК. Но есть нюанс. Очень мало предприятий были с замкнутым циклом производства, в основном все строилось из расчета на кооперацию, прежде всего с российскими предприятиями. Это является проблемой. Потому что нам трудно восстановить производство того же оружия, которое производилось на украинской территории при "совке". Особенно принимая во внимание 30 лет разрушения отрасли.

Тем не менее огромное количество предприятий ВПК как наследство от СССР — это грандиозная база, особенно с учетом ракетных атак врага, которые долетают до любой точки Украины, и недостатка средств ПВО. Дело в том, что в таких условиях не менее важным, чем технологии, является защищенность производств. А с этим у нас не должно быть проблем. В Украине полно подземных хорошо защищенных помещений, где можно организовать любое производство, несмотря на ракетные обстрелы. Обыватель может просто вспомнить героическую оборону Мариуполя, которую осуществляли бойцы "Азова", не один месяц прячась от мощных бомбардировок в хранилищах металлургического комбината. Таких хранилищ у нас множество по всей стране. То есть, где производить — есть.

Наверняка же осталась какая-никакая производственная база в виде станков 30—50-летней давности. Но по крайней мере, для выпуска элементарно снарядов и минометов оно пригодно. Люди рвутся на эти производства... Так в чем же проблема? Почему бойцы с передовой все время просят обеспечить их дронами и минометами? Сколько бы люди не донатили денег на их закупку, от этого производство не появится. Его следует организовать.

Несколько странно говорить об этом на исходе второго года войны. Напомню: у нас до сих пор нет собственного патронного завода, мы не производим пороха. А министр стратегической промышленности Камышин в недавнем интервью произнес странную фразу: "Мы будем рады, если частные инвесторы возьмутся за производство порохов"... А два года до этого вы не были рады? Или это короткий срок для организации такого производства?

Помню, в 2014 году после аннексии Луганщины и Донетчины, из-за чего мы потеряли единственный в стране Луганский патронный завод, я спросил у известного военного эксперта: как нам теперь воевать, насколько сложным и долгим будет строительство нового патронного завода? Ответ меня удивил. Оказывается, сейчас выпускают патронные заводы на колесах. То есть это такое модульное производство, которое при необходимости можно просто загрузить на платформы, переместить в другую часть страны и быстро возобновить производство! Прошло девять лет: Украина до сих пор не имеет собственного патронного завода, за исключением небольшого частного производства, у которого довольно натянутые отношения с руководством государства.

Все мы помним заявления главы "Рейнметалл", который обещал через три месяца запустить совместное производство в Украине. Ни одного заявления о его начале работы. Что здесь пошло не так? Оказывается, не только украинские чиновники могут быть лжецами. Но и немецкие директора...

Обо всем этом почему-то не говорят военные и экономические эксперты. У нас вообще почему-то не любят обсуждать экономические вопросы. Выходки Безуглой и Фарион, замерзающая Россия, выборы в США — все это радостно слушают. Но наша победа куется в окопах и на производствах. А на втором, экономическом, фронте пока не видно побед.

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