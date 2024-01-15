Последний шанс западного оружия. Почему партнеры должны отдать Украине весь старый запас

В арсеналах и на складах армий США, Британии, других стран НАТО и ЕС — огромное количество оружия и боеприпасов. Военный аналитик Алексей Копытько доказывает, что его бесполезно хранить "на черный день", а следует немедленно передать Украине.

Все чаще встречаю в разных текстах и дискуссиях тезис "ресурсы запада истощились — возможности оказывать помощь в прежнем объеме нет — надо что-то решать".

Есть малюсенький нюансик, который перечеркивает эту логику.

Когда звучит фраза "ресурсы истощились" — надо понимать, что речь идет об оружии, которым могли поделиться без ущерба для своей обороноспособности по существующим нормативам и с политическими поправками (речь в первую очередь о наземной компоненте, по флоту и авиации чуть другая история).

В арсеналах и на складах армий США, Британии, других стран НАТО и ЕС — огромное количество оружия и боеприпасов. И существует абсолютно железобетонный аргумент, почему этим оружием надо масштабно поделиться с Украиной именно сейчас и очень быстро.

Дело в том, что война — это период стремительной модернизации вооружений и доктрин. Что в мирное время может тянуться годами–десятилетиями, сейчас происходит за месяцы.

И украинская армия, и российская накопили такой опыт, которого нет больше ни у кого. Россияне обязательно поделятся своими знаниями с подельниками по оси зла. Уже делятся.

ХАМАС уже применяет дроны так, как мог научиться только от россиян. Иран уже модернизировал дроны так, что его новый опыт будет крайне востребован для дистанций порядка 1000 км (до Тайваня — менее 200, до Токио от Северной Кореи — как раз около 1000).

Вопрос времени, когда условные "нигерийско-йеменско-филиппинские" пираты с помощью морского дрона нанесут удар по торговому судну (россияне усердно пытаются воспроизвести украинскую разработку).

ФПВ-дроны уже создают полосу до 20 км, где бронетехника не живет, или живет плохо и недолго. Год назад этого не было.

FPV-дроны совершенно изменили лицо современной войны Фото: Скриншот

Высокоточное оружие, год назад попадавшее 10 из 10 (вспомните Антоновский мост), уже так не попадает.

Т.е. очень многое изменилось. То, что накоплено в арсеналах и на складах, стремительно устаревает. По сути, для немалой доли существующего оружия и техники наша война — последний шанс выступить достойно.

Сейчас это оружие хранят из соображений "а вдруг что-то случится". Беда в том, что если что-то случится, то будет поздно: противник будет обладать знаниями, которые радикально снизят эффективность того, что берегут "на черный день".

Либо нужно масштабно вкладываться в модернизацию. Что не всегда рационально.

Либо масштабно производить новое. Что может быть дороже и дольше, но обеспечит более длинную перспективу.

Это политическое решение. Но суть в том, что любой вариант невозможен без разворачивания ВПК под новые угрозы.

Те из партнеров, кто хочет пропетлять, де-факто призывают "не смотреть вверх". Ведь даже если завтра в Украине фронт затихнет, проблему это не решит — устаревание уже произошло. Что вы думаете об Украине — уже не важно. Вам ради самих себя нужно разворачивать ВПК.

Если в войне будет пауза, Кремль и его союзники воспользуются этой паузой максимально эффективно. Ведь кроме знаний, у РФ уже есть сотни тысяч людей с реальным боевым опытом.

Поэтому самый оптимальный вариант не только для нас, но и для западных (а также азиатских) партнеров — передавать Украине все, что у них есть (с очевидными исключениями) и постепенно устаревает.

Мы получим шанс защититься, выиграем время (точнее — поможем догнать) и не позволим РФ сотоварищи накопить ресурс для нападения.

За это время партнеры смогут восстановить оборонные производства. Собственно, Германия уже тихонько это делает. Кто первым разгонит свой ВПК — тот и снимет сливки.

Так что не стоит верить в "истощение". Еще немало ходов, которые для партнеров, по сути, означают не затраты, а смену приоритетов в инвестировании. И будут крайне болезненны для РФ (Кая Каллас один из таких ходов вчера подсветила).

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